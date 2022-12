Une association de consommateurs britannique demande à Nintendo une compensation pour dériver les utilisateurs de Joy-Con

Les commandes reçoivent une punition brutale tout au long du temps d’utilisation. Dans le cas des utilisateurs de Nintendo Switch, les problèmes accompagnent les joueurs réguliers de jeux superlatifs mais exigeants comme Monster Hunter ou Super Smash Bros. Ultimate, où les joysticks sont mis à l’épreuve encore et encore.

Le problème qui ne s’arrête pas

La dérive, c’est-à-dire qu’un stick analogique présente des problèmes de mouvement continu même au repos, a été un casse-tête pour de nombreux joueurs de Switch. Nintendo, qui a nié la majorité il y a des années jusqu’à ce qu’elle soit forcée d’admettre le problème, affirme avoir progressivement amélioré le produit. Le fait est que des études très récentes (juin, pour être plus précis) qui affirment que 40% des utilisateurs sont toujours à la dérive heureuse, donc les choses se sont aggravées pour l’entreprise japonaise, du moins au Kingdom-Uni.

L’association de consommateurs de ce pays a demandé à Nintendo de s’engager à commander une enquête indépendante sur les causes du problème et à mettre les résultats à la disposition du public, et à s’engager à réparer ou à remplacer, sans objection et sans frais pour l’utilisateur. , tous les Joy-Con vendus au Kingdom-Uni depuis le lancement en 2017.

Il n’est pas nécessaire de faire le calcul pour savoir que peu importe que les commandes soient hors garantie. L’utilisateur doit simplement avoir encore le ticket d’achat en sa possession. Rocío Concha, directeur des politiques et du plaidoyer, a déclaré que :

« Nintendo doit contrôler le problème et fournir gratuitement des réparations, des compensations, des remboursements ou des remplacements à tout consommateur qui a été touché par ce problème depuis le lancement de la console »

C’est un soulagement que les institutions se déplacent en faveur du consommateur. Les voyants rouges de la Xbox 360 ont coûté des millions à un Microsoft qui a su donner la priorité à l’utilisateur lorsque ce problème de fabrication a été détecté. Nintendo, dont les produits sont souvent à l’épreuve des bombes, est dans une situation sans précédent avec Switch, et il n’a pas non plus de mauvais chèque comme Microsoft. Il reste à voir si tout est résolu de la meilleure façon possible et si nous pouvons dormir paisiblement en sachant que nos commandes et nos consoles sont de la meilleure qualité possible.

Source | VideoGameChronicle