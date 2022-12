Un utilisateur a essayé de mettre de la marijuana sur la carte Halo, mais cela ne s’est pas bien terminé

Il ne s’agit pas d’un simple acte de légèreté : Loaf Lord a agi pour recréer un environnement réaliste et plausible. En apprenant la situation, l’équipe de développement de 343 Industries a levé l’interdiction.

Un an après sa sortie, Halo Infinite revient sous les projecteurs pour une curieuse question. Un utilisateur, surnommé Loaf Lord, a été temporairement banni du jeu pour avoir inséré de la marijuana dans sa carte personnalisée. Il ne s’agit pas d’un simple acte de légèreté : Loaf Lord a agi pour recréer un environnement réaliste et plausible. En apprenant la situation, l’équipe de développement de 343 Industries a levé l’interdiction.

Les détails de l’histoire

Dans une tentative de recréer sa chambre, Loaf Lord a donné vie à la Juju’s Room, une carte créée à l’intérieur de la Forge, un mode créatif présent dans Halo Infinite. Parmi les nombreux éléments présents dans la chambre personnalisée, il y avait aussi de la marijuana sous forme de joints. Un choix inapproprié pour 343 Industries, qui sans avertissement a retiré la carte du jeu et banni Loaf Lord jusqu’en mars 2023.

Une action soudaine pour répondre aux directives dictées par Microsoft pour la gestion de la communauté, qui stipulent : « La Xbox est disponible dans tous les pays du monde et il est important que les personnes de tous horizons se sentent en sécurité et à l’aise sur notre Pour ce faire, nous devons nous conformer avec les lois locales et supprimer le contenu ou le comportement qui soutient ou encourage une activité illégale. »

Et en fait, la marijuana est une substance illégale dans de nombreuses régions du monde, ainsi que dans certains États américains. Pour cette raison, sa présence dans une carte amateur aurait provoqué l’intrusion de l’ESRB, c’est-à-dire l’organisme de classification des jeux vidéo aux États-Unis, qui à son tour aurait fait de Halo Infinite un titre M (Mature) au lieu de l’actuel T ( Teen), diminuant ainsi le bassin d’accès au jeu, qui un an après son lancement repose sur la communauté multijoueur.

Cependant, une fois que les raisons des actions de Loaf Lord ont été comprises, l’équipe de développement a levé l’interdiction. Michael Schorr, concepteur principal de Halo Infinite, lui a ensuite rappelé de respecter les normes communautaires pour éviter des situations similaires à l’avenir.