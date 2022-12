La figurine qui recrée le Vegeta le plus viscéral et austère, avec un prix très attractif

Dragon Ball Z a plusieurs moments mythiques qui sont restés à jamais dans notre rétine. Parmi eux se trouve celui de Vegeta se laissant contrôler par Babidí pour pouvoir affronter Goku dans un duel qu’il souhaitait mener depuis longtemps et qui semblait impossible. Nous parlons, bien sûr, du viscéral et austère Majin Vegeta qui s’est laissé emporter par ses instincts les plus violents et a forcé son grand rival à affronter un duel à mort qui servirait, accessoirement, à donner toute l’énergie nécessaire pour accomplir le retour de Majin Boo.

C’est pourquoi aujourd’hui nous sommes ici pour voir la nouvelle figurine Banpresto de la collection Match Makers et cela nous permet de voir Majin Vegeta en détail avec sa pose de combat la plus caractéristique. One Piece qui se distingue pour deux raisons : la première, qu’il s’agit d’une figure compacte de 15 centimètres de haut ; la seconde, que son prix est assez intéressant et que vous pouvez trouver avec d’autres pièces de Dragon Ball sur Banpresto.es. C’est pour moins de 33 euros.

Il s’agit d’une figurine pré-peinte en PVC et ABS dans un emballage fermé qui suit la trace des figurines que nous avons vues ces derniers temps. D’une part, la pose de combat susmentionnée, que vous avez sûrement vue recréée avec le Megainstinct de Vegeta dans le dernier arc de Dragon Ball Super, qui revient d’ailleurs demain après une interruption de deux mois. De l’autre, le luxe des détails que possède la figurine. Nous les voyons ci-dessous.

Tout d’abord, l’expression de son visage, qui est à cheval entre le défi et la satisfaction de celui qui n’a en tête que de se battre et se battre encore. Dans son expression faciale, nous voyons une bonne utilisation des ombres et de tous les éléments caractéristiques de Majin Vegeta, allant du M sur son front à la nuance noire autour de ses yeux. De plus, il y a du sang peint à côté de la bouche et des égratignures que nous avons déjà vues tout au long du manga.

Si vous aimez ceci ou d’autres chiffres, consultez le catalogue Dragon Ball sur Banpresto.es

Des détails qui valent

Naturellement, la tenue est celle de l’arc de Buu, avec la combinaison de combat bleue et les gants et bottes blancs. Dans la partie centrale du personnage, nous voyons à la fois les muscles pectoraux et des jambes et les abdominaux recréés comme dans la série, et à ce stade, les bras se distinguent par les veines en surbrillance que nous avons déjà vues avec cette forme et qui sont parfaitement recréées ici .

En bref, nous avons affaire à une pièce assez complète et très détaillée pour sa taille, qui est quelque peu inférieure aux autres collections mais qui ne cesse d’être de qualité dans tous les éléments caractéristiques de Majin Vegeta.

C’est une figurine qui est arrivée dans un pack avec la sortie de Goku Super Saiyan 2, en pose de combat et qui recrée également cette confrontation à mort que les deux combattants ont eue lors des événements de Buu. Vous pouvez le voir sur ce lien si vous souhaitez également connaître le partenaire de danse de cette ligne Match Makers.