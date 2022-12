Kojima espère donner des nouvelles de son prochain match en 2023

Kojima Productions fête ses 7 ans. Après le départ brutal de Hideo Kojima de Konami en 2015, le créatif s’est consacré à ses propres projets. Alors que la suite de Death Stranding est déjà confirmée, le Japonais espère montrer un projet supplémentaire l’année prochaine, comme le révèle un message posté sur les réseaux sociaux :

« Kojima Productions fête son septième anniversaire. Je tiens à remercier tout le monde pour votre support », a-t-il déclaré dans la vidéo. Avez-vous eu la chance de découvrir notre prochain titre, DS2, qui a été révélé aux Game Awards ? Après avoir promis un produit plus divertissant et compact que le premier opus, le créateur s’est spécifiquement référé à l’autre jeu vidéo qu’il a en cours :

« En plus de DS2, nous préparons un tout nouveau jeu, ainsi que quelques projets visuels. J’ai hâte de fournir plus d’informations sur tout cela l’année prochaine. En ce jour de fête, Kojima Productions a présenté son nouveau studio dans une remorque le moins particulier. « Plus que jamais, nous élargirons nos dimensions de créativité dans ce nouveau lieu. »

Death Stranding 2 et un jeu en collaboration avec Xbox

Les Game Awards 2022 ont servi de scène pour présenter Death Stranding 2, un jeu qui continue l’histoire de l’original, bien qu’aucun gameplay n’ait été montré jusqu’à présent. L’autre jeu vidéo sur lequel Kojima Productions travaille est celui qu’ils développent en collaboration avec Xbox. Il sera alimenté par le cloud pour offrir au joueur une expérience de jeu différente.

Il y a quelques semaines, Overdose a été divulgué, un jeu de longue date qui n’est actuellement pas officiel. La vidéo divulguée mettait en vedette Margaret Qualley, l’actrice de Mama dans Death Stranding. Est-ce le mystérieux projet qui sortira dans l’écosystème Xbox ? Il faudra attendre au moins 2023.