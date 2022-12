GTA 6 : Rockstar publie des vidéos très rares et les fans inventent de fausses théories

Rockstar va-t-il annoncer le nouveau GTA 6 dans les prochaines heures ? Dans les jours à venir? Ce serait certainement une façon incroyable de terminer l’année, mais ne jetez pas encore les confettis car il n’y a absolument rien de confirmé. Comme toujours, les réseaux ont été chargés d’agrandir la boule de neige à des niveaux insoupçonnés, et tout cela à cause de quelques vidéos étranges qui donnent beaucoup à dire. Mais ne soyez pas confus.

Annonce GTA 6 ?

Il lui a suffi de publier une simple vidéo aux tonalités psychédéliques pour que Rockstar fasse croire aux fans de GTA 6 qu’il a quelque chose entre les mains. Ce qui est clair, c’est qu’il l’a fait intentionnellement, puisque la vidéo sans aucun indice laissait suffisamment de place à l’imagination de chacun.

Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. À l’occasion du lancement de Los Santos Drug Wars en tant que contenu supplémentaire dans Grand Theft Auto Online, la société a voulu donner cette touche psychédélique qui était si à la mode dans les années 60 avec l’introduction du LSD. Ce gâchis de drogues et de transactions est ce qui nous attend dans ces nouvelles histoires narratives qui arrivent sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC.

Alors pas de pub ?

L’annonce en tant que telle est celle de la nouvelle histoire narrative au sein de GTA Online, et nous y rencontrerons de nouveaux protagonistes : Dax, Luchadora, Labrat et Ron. Ces quatre personnages vous inviteront à accomplir différentes missions qui vous aideront à avancer dans cette histoire particulière et, pour le moment, rien ne laisse penser que nous aurons bientôt un nouveau GTA.

Sachant tout cela, les publications partagées par Rockstar sont désormais bien mieux comprises, même si celle qui montre le lapin (qui fait clairement référence au célèbre Follow the Rabbit, d’Alice au pays des merveilles), continue de créer des soupçons pour plus d’un. Et si cette nouvelle campagne cachait le secret le mieux gardé de ces dernières années ?

GTA Online continue de croître

Vu ce qui a été vu, les joueurs vont devoir continuer à jouer à GTA Online, et force est de constater que les raisons ne manquent pas. Le mode multijoueur GTA continue de croître de manière monstrueuse, et ce mode histoire n’est qu’un autre exemple de l’effort titanesque que l’entreprise fait avec le mode jeu, et comme tout se compense compte tenu de la base de joueurs qu’ils supportent depuis plus de 10 ans.