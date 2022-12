Epic Games ferme les serveurs de plusieurs jeux et Unreal Tournament 3 revient en free to play

Epic Games, l’un des géants de l’industrie du jeu vidéo aujourd’hui, a annoncé la fermeture des serveurs de plusieurs de ses jeux pour janvier 2023. Et, par curiosité, l’un des rares qui est sauvé de la gravure est Unreal. , qui reviendra en tant que jeu gratuit. On vous donne tous les détails juste ci-dessous :

Epic Games fermera les serveurs de nombreux jeux en janvier 2023 : ce sont ceux concernés

Dans une déclaration sur son site officiel, Epic Games annonce que les jeux vidéo suivants ne seront plus officiellement pris en charge, fermant leurs serveurs le 24 janvier 2023. Ils assurent que la plupart d’entre eux pourront continuer à être joués hors ligne, même si « c’est un peu peut ne pas démarrer. » La liste est la suivante :

1000 petites griffes

Dance Central 1-3 (le multijoueur en ligne de Dance Central VR ne sera pas affecté)

Journée verte : groupe de rock

Des monstres ont (probablement) volé ma princesse

Rock Band 1-3 (le multijoueur en ligne de Rock Band 4 ne sera pas affecté)

Les Beatles : groupe de rock

Voitures de combat propulsées par des fusées acrobatiques supersoniques

Or irréel

Unreal II: L’éveil

Tournoi irréel 2003

Tournoi irréel 2004

Unreal Tournament 3 (il y a des plans de relance, continuez à lire ci-dessous)

Tournoi irréel : édition du jeu de l’année

Les autres titres concernés sont les versions Mac et Linux de Hatoful Boyfriend et Hatoful Boyfriend : Holiday Star, qui ne sont plus disponibles sur les stores numériques depuis le 14/12/2022. Le jeu mobile DropMix reçoit le même traitement. D’autre part, Unreal Tournament (Alpha), Rock Band Blitz, l’application Rock Band et SingSpace fermeront également.

Capture de Rock Band 3, l’un des touchés

Une autre surprise est Battle Breakers, qui reçoit également le coup de hache. Ce qui était l’un des projets personnels de Donald Mustard, directeur créatif d’Epic Games et désormais figure très visible de l’entreprise grâce à Fortnite, ne sera également plus disponible à partir du 30/12/2022, et les joueurs qui effectuent des achats sur jeu dans les 180 jours précédant le 14/12/2022 recevront des remboursements.

Voici Unreal Tournament 3 X : la version gratuite d’UT3 sur Steam, GOG et Epic Games Store

Unreal Tournament 3 est l’un des rares à avoir échappé à cette fermeture massive de serveurs, et de manière très curieuse : il sera relancé sous le nom d’Unreal Tournament 3 X, une version free to play du jeu et disponible sur Steam, GOG et pour la première temps sur Epic Games Store. Cette nouvelle édition permettra le crossplay entre les versions des trois plateformes numériques PC.

Tournoi irréel 3

Comme nous pouvons le lire sur la page du jeu sur Steam, dont le nom a déjà été mis à jour, il s’agit essentiellement du jeu de base avec l’extension Titan Pack déjà incluse. On ne sait pas encore quand il sortira.

Il est frappant qu’Epic Games ait pensé à sauver Unreal Tournament 3 alors qu’en ce moment ils se lèchent les lèvres pour réussir avec Fortnite, un jeu vidéo qui a ironiquement tué la saga Unreal. L’épisode le plus récent de la saga Unreal est le tournoi Unreal 2014, un projet conçu pour être concrétisé par la communauté des joueurs elle-même. En décembre 2018, Epic a annoncé qu’il cessait de prendre en charge Fortnite, et dans cette annonce de décembre 2022, ils confirment qu’ils abandonnaient entièrement le projet.

Illustration officielle d’Unreal Tournament (2014)

Bref; Cette relance du dernier jeu « complet » de la saga pourrait bien être un ballon test pour mesurer l’intérêt que la communauté des joueurs continue de porter à Unreal Tournament.

Sources : Epic Games, Steam, Wikipédia/Unreal Tournament (2014)