Hogwarts Legacy présentera des nouvelles dans une nouvelle conférence de gameplay

Il n’y a pas de Quidditch à Hogwarts Legacy, mais nous pourrons voler sur nos balais. C’est l’un des mécanismes qui seront présentés dans le Gameplay Showcase de demain le 14 décembre, qui comprendra également des combats avancés et une introduction à la salle sur demande (l’endroit magique qui réalise les besoins des gens). Lorsque? À partir de 19h00 (CET), bien qu’en dessous de ces lignes, vous pouvez consulter l’horaire ventilé par pays.

Où regarder le streaming avec le nouveau gameplay de Hogwarts Legacy

Les portes de Poudlard s’ouvriront une nouvelle fois sur les chaînes officielles du jeu vidéo. Warner Bros. Games Avalanche a confirmé que tous ceux qui souhaitent suivre l’événement en direct pourront le faire via Twitch et YouTube, bien que de Netcost nous collecterons les informations les plus pertinentes.

À quelle heure est la conférence du gameplay de Hogwarts Legacy ?

France () : à 19h00

France (îles Canaries) : à 18h00

Argentine : à 15h00

Bolivie : à 14h00

Brésil : à 15h00

Chili : à 15h00

Colombie : à 13h00

Costa Rica : à 12h00

Cuba : à 13h00

Equateur : à 13h00

El Salvador : à 12h00

États-Unis (Washington DC) : à 13h00

États-Unis (PT) : à 10h00

Guatemala : à 12h00

Honduras : à 12h00

Mexique : à 12h00

Nicaragua : à 12h00

Panama : à 13h00

Paraguay : à 15h00

Pérou : à 13h00

Porto Rico : à 14h00

République Dominicaine : à 14h00

Uruguay : à 15h00

Venezuela : à 14h00

Hogwarts Legacy sera mis en vente le 10 février prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC, tandis que la version Nintendo Switch n’a toujours pas de date. Dans cet article, vous pouvez profiter de la bande-son magique.

Sources | Héritage de Poudlard