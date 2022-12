L’encodeur Radeon RX 7900 AV1 d’AMD est presque à égalité avec Intel Arc et la série RTX 4000 de Nvidia

Pourquoi c’est important : le nouvel encodeur AV1 d’AMD et les sessions d’encodage entièrement déverrouillées permettront aux GPU de la série Radeon RX 7000 de concurrencer directement les GPU Nvidia RTX et les GPU Intel Arc Alchemist dans l’espace de streaming. Permet aux joueurs et aux créateurs de contenu de jouer, d’enregistrer et de diffuser des vidéos de haute qualité en même temps sur une seule carte graphique.

L’expert en streaming et YouTuber EposVox a publié un aperçu des performances du nouvel encodeur AV1 d’AMD, présent dans ses GPU de la série RX 7000, et a trouvé que la qualité d’encodage était étonnamment bonne pour capturer le gameplay. En pratique, l’encodeur a pu se rapprocher de l’encodeur NVENC de la série RTX 4000 de Nvidia et parfois surpasser l’homologue Arc Alchemist d’Intel, ce qu’AMD n’a pas été en mesure d’accomplir depuis des années.

EposVox a été spécifiquement testé avec une Radeon RX 7900 XT dans plusieurs titres, dont Apex Legends, Battlefield 2042 et CSGO. Dans ces jeux, il dit que les performances de l’encodeur se situent entre les implémentations Nvidia et Intel AV1, l’encodeur AV1 d’AMD semblant le pire dans Battlefield 2042 et Apex Legends, mais meilleur que l’encodeur AV1 d’Intel dans certaines situations également.

Même si l’encodeur AV1 d’AMD ne bat pas carrément ses concurrents, il est bien meilleur que les encodeurs H.264 d’AMD qui se sont assis derrière Nvidia et Intel sur une base constante. De nos jours, l’encodeur AMF H.264 d’AMD peut produire des vidéos de bonne qualité, grâce aux mises à jour d’AMD, mais il est toujours largement considéré comme un résident de dernière place par rapport à ses concurrents.

Le nouveau moteur multimédia RDNA3 d’AMD comprend le premier encodeur hardware AV1 que la société ait jamais installé dans un GPU grand public. Les générations précédentes, y compris la série RX 6000, pouvaient décoder les vidéos AV1, mais ne disposaient pas du hardware approprié pour activer l’encodage AV1 pour l’enregistrement et la diffusion de vidéos. AV1 est le dernier codec vidéo de l’industrie capable de conserver une très haute qualité d’image, avec une petite taille de fichier par rapport aux codecs comme H.264.

Il convient de mentionner cependant que l’encodeur n’est actuellement pris en charge que dans OBS Studio et qu’il est encore dans un état immature. Par exemple, EposVox indique que le guide des réviseurs d’AMD exige l’utilisation de plusieurs options FFmpeg et de les implémenter manuellement pour tirer le meilleur parti des encodages AV1 d’AMD, ce qu’OBS devrait pouvoir faire pour vous dans le logiciel lui-même. Les performances présentent également des problèmes, le préréglage vidéo de haute qualité d’AMD étant inutilisable à une sortie 4K / 60 FPS. Mais ce sont des choses qui pourraient être améliorées avec les futures mises à jour logicielles.

Une caractéristique dans laquelle AMD est capable de surpasser Nvidia est le nombre de sessions d’encodage que le moteur est capable de prendre en charge, qui semble être un nombre illimité, selon EposVox, contre seulement trois sur les GPU de la série RTX 4000 de Nvidia. C’est quelque chose qui peut être largement recherché par les créateurs de contenu car il permet à plusieurs enregistrements vidéo ou flux d’être actifs en même temps. Ceci est utile pour diffuser sur plusieurs plates-formes telles que Twitch et YouTube, ainsi que pour enregistrer des flux localement pour créer des courts métrages à une date ultérieure.

Une fois qu’AMD a résolu tous les problèmes avec son implémentation logicielle AV1, la Radeon RX 7000 d’AMD semble être une solution très performante pour enregistrer le gameplay, avec la possibilité de se rapprocher de la solution AV1 de Nvidia et de produire plus de sessions d’encodage en même temps, mais seul le temps dira si cela devient vrai.