Ils filtrent la nouvelle montre Huawei et cela pourrait parfaitement être celle de James Bond

Une montre au secret musical

Cette montre était un parfait inconnu, cependant, quelqu’un sur le réseau social Weibo a publié une vidéo dans laquelle on peut parfaitement voir les nouveaux Huawei Watch Buds, une smartwatch apparemment normale qui active sa fonction vedette : soulever l’écran et révéler une paire d’écouteurs caché à l’intérieur.

La vidéo que vous pouvez voir ci-dessous montre parfaitement cette âme transformable, et c’est que le fabricant a réussi à laisser l’espace nécessaire pour cacher deux écouteurs True Wireless que vous pouvez toujours emporter avec vous. Comme s’il s’agissait d’un gadget dernière génération, dans le plus pur style de la saga James Bond.

Le mécanisme en question est un petit crochet que l’on débloquera d’un clic et qui permettra de soulever l’écran pour dévoiler le casque comme s’il s’agissait d’un petit pilulier. Ceci, soit dit en passant, nous invite à réfléchir aux idées tordues que certains pourraient avoir pour cacher de petits objets à l’intérieur de la montre et passer inaperçus. Avouez que vous l’avez pensé aussi.

La montre parfaite ?

L’idée est certes assez originale, et il semble s’agir d’un modèle commercial qui sortira bientôt, donc on ne parle pas d’un concept ou d’une idée folle sortie d’un laboratoire. Le seul problème que nous voyons est que la montre et les écouteurs auraient pu sacrifier beaucoup sur la batterie, car la taille de la batterie aurait dû être considérablement réduite afin de tout ranger dans ce petit espace.

Nous ne pouvons pas encore tirer de conclusions car nous ne les avons pas testés, mais nous pensons bien sûr que c’est une excellente idée pour ceux qui utilisent beaucoup leur smartwatch et leurs écouteurs, car ils peuvent toujours tout emporter avec eux.

Esthétiquement, la montre ne semble pas beaucoup plus épaisse que les solutions Huawei actuelles. Nous pensons qu’augmenter l’épaisseur dérangerait beaucoup les utilisateurs, donc maintenir des mesures raisonnables et cacher deux écouteurs à l’intérieur ressemble à une mission impossible, c’est pourquoi les batteries pourraient être les plus affectées dans la conception du produit.

Date de sortie

Pour le moment, rien n’est officiellement connu sur ces Huawei Watch Buds. La vidéo divulguée pourrait provenir d’un distributeur ou d’une personne ayant accès au produit, mais nous imaginons que ce ne sera qu’une question de temps avant que la montre ne soit officiellement présentée.

Nous imaginons qu’une date appropriée sera le mois de février, le mois au cours duquel se tient le Mobile World Congress et le moment où de nombreux wearables de ce type sont généralement présentés. Que pensez-vous de cette montre à compartiment secret ? L’achèteriez-vous ?