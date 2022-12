Le réalisateur de Starfield se sent "la pression de vendre des consoles"

Todd Howard, actuellement impliqué dans le développement d’Indiana Jones -en tant que producteur-, de Starfield et de The Elder Scrolls VI -tous deux en tant que réalisateur-, a accordé une interview dans laquelle il a abordé divers sujets, dont la prochaine aventure Space de Bethesda. Howard a avoué que le rachat de l’entreprise par Microsoft a profité au développement de tous ces titres sous de multiples aspects… mais il assure également qu’il a ses considérations.

Une exclusivité bénéfique, mais…

Howard a reconnu qu’étant maintenant un studio propriétaire, ils ressentent la pression que chaque jeu qu’ils sortent doit être presque un vendeur de console à lui seul. « Nous avons eu beaucoup de succès avec les jeux précédents, mais nous n’avons jamais été le type de studio à vendre des consoles pendant une longue période, donc il y a beaucoup de pression, beaucoup de responsabilité pour s’assurer que nous sommes à la hauteur de la tâche , » il a dit.

La première fois que nous avons vu Starfield en profondeur, c’était lors de la Xbox & Bethesda Games Showcase en juin dernier, alors qu’il était encore prévu pour cette année, bien que plus tard, comme nous le savons, il a fini par être retardé jusqu’au premier semestre 2023. « C’était quelque chose de difficile, mais c’était la bonne décision », déclare Howard, ajoutant qu’ils travaillent en étroite collaboration avec « les meilleurs ingénieurs Xbox » pour faire fonctionner le jeu comme il se doit sur les consoles Xbox.

Howard a également parlé de l’exclusivité des prochains jeux Bethesda dans l’écosystème Xbox, quelque chose qui, d’une manière ou d’une autre, n’est pas entièrement nouveau non plus. « Gardez à l’esprit que pour nous, cette exclusivité n’a rien de nouveau, même après avoir sorti des choses sur PlayStation, et pensant que la PS5 est une machine bestiale, ils ont fait un travail fantastique avec, et nous avons eu un grand succès sur PlayStation », commence-t-il. en expliquant. « Traditionnellement, nous étions un développeur PC, nous sommes passés à Xbox et ils sont devenus notre plate-forme principale, comme Morrowind. Oblivion était exclusif pendant un certain temps, Skyrim DLC l’était également temporairement… Donc, nos premiers travaux ont toujours été pour Xbox. »

« Donc, quand nous avons commencé le développement et dit » concentrons-nous sur Xbox « , ce n’était en aucun cas anormal pour nous, c’est en quelque sorte la norme », poursuit-il. « Et du point de vue du développement, j’aime la possibilité de me concentrer et d’avoir l’aide d’eux, des meilleurs ingénieurs Xbox, et de pouvoir dire que nous allons le rendre incroyable sur les nouveaux systèmes, pour moi c’est fantastique. «

Starfield arrivera sur Xbox Series S/X et PC tout au long de 2023.

Source : Podcast de Lex Friedman