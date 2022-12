Valve offrira un Steam Deck par minute juste pour avoir regardé The Game Awards 2022 sur Steam

Le Steam Deck peut désormais être acheté sans réservation préalable et Valve a annoncé une célébration très spéciale, qui aura beaucoup à voir avec The Game Awards 2022, le gala de remise des prix présenté et organisé par Geoff Keighley. La société nord-américaine a révélé qu’elle tirera au sort « un Steam Deck de 512 Go toutes les minutes pendant la diffusion en direct » de l’événement, qui cette fois sera également diffusé sur Steam.

« Cette année, les Game Awards arrivent sur Steam de manière importante », a déclaré Geoff Keighley dans une vidéo. « Suivez l’émission en direct pour avoir une chance de gagner un tout nouveau Steam Deck. Valve offre un Steam Deck chaque minute à tous ceux qui regardent l’émission en direct sur Steam. » De plus, le hub The Game Awards sur Steam proposera des offres spéciales et des « démos jouables », a expliqué le maître de cérémonie.

Comment participer pour gagner un Steam Deck

Pour avoir une chance d’obtenir l’appareil portable entièrement gratuit, vous devrez regarder The Game Awards 2022 sur Steam. Avant cela, vous devez vous inscrire sur cette page. Rien que pour cela, vous recevrez un autocollant de console animé sans frais supplémentaires, que vous pourrez utiliser dans le chat de la plateforme.

Toutes les personnes résidant en Europe (y compris de France), au Kingdom-Uni, aux États-Unis et au Canada sont éligibles pour le prix, selon les bases qui apparaissent sur le site Web de Steam Deck.

Steam Deck est disponible en trois modèles différents. C’est un PC conçu comme s’il s’agissait d’une console portable. De nombreux jeux disponibles dans le catalogue de la plateforme ont été optimisés pour fonctionner sur ce matériel, bien que Steam ait décrit un système qui permet au joueur de savoir dans quelle mesure cela fonctionne ou non sur Deck.

Les Game Awards auront lieu le 8 décembre. Ce sont tous les nominés.

Source | Soupape