Marvel Snap obtient sa plus grande mise à jour : les jetons de collection arrivent

Comme nous l’avions prévu il y a quelques jours, une mise à jour assez importante pour Marvel Snap se préparait, une mise à jour qui est déjà disponible et après laquelle nous aurons découvert pas mal de changements. Jetons de collection, correctifs, changements de cartes… Voyons tout cela.

Ceci est la nouvelle grande mise à jour

Comme nous l’avons dit, l’une des sections les plus importantes et que Ben Brode – directeur du jeu – a déjà fait progresser est celle des jetons de collection. C’est une nouvelle façon d’obtenir des cartes, car dans le store, nous verrons une rotation qui durera quelques heures au cours desquelles une certaine carte sera disponible. De cette façon, nous pouvons obtenir la carte que nous voulons sans avoir à attendre qu’elle nous touche dans un coffre saisonnier ou de niveau collectionneur. Cela dit, ces coffres n’apparaîtront plus comme des boosters de cartes, mais comme des jetons de collection.

De nouvelles cartes sont également arrivées : la série 4 et la série 5, qui comprennent respectivement 10 et 6 nouvelles cartes, parmi lesquelles She Hulk, Luke Cage, Galactus ou Thanos, entre autres. De plus, lorsque nous voulons attribuer une variante de carte comme favori -pour l’insérer automatiquement dans le jeu que nous voulons-, l’option disponible apparaîtra.

De plus, de nombreuses modifications ont été apportées à des cartes spécifiques :

Angela, du 2/1 au 2/0 : « Angela est une carte qui prévaut dans de nombreux decks, nous avons donc un peu atténué ses pouvoirs pour rendre les autres options plus attrayantes. »

Destructeur, du 16/06 au 15/06 : « Le Destructeur provoque de grosses ondulations. En réduisant sa puissance de 1, les adversaires ont de meilleures chances de gagner l’endroit où le Destructeur est en jeu. »

Mysterio, 2/5 à 2/4 : « Mysterio a plus de puissance que les autres cartes à 2 coûts en raison du nombre d’emplacements qu’elle occupe dans d’autres endroits. Cependant, dans de nombreux cas, ces illusions supplémentaires 2/0 finissent par être assez un peu. » bénéfique, nous réduisons donc sa puissance de base de 1. »

Sera, du 05/05 au 04/05 : « Sera est trop bonne en ce moment, donc on baisse un peu sa puissance. »

Assaut : « La capacité d’Assaut se cumule désormais avec des effets tels que Mystique ou Citadelle d’Assaut de manière additive plutôt qu’exponentielle. »

En bref, vous pouvez consulter les notes de mise à jour complètes sur ce lien.