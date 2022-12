Nintendo s’excuse pour les bugs Pokémon Scarlet et Purple et annonce un nouveau patch

L’agitation dans les réseaux a été mêlée de blagues et de colère. Pokémon Scarlet and Purple, la nouvelle édition du titre Game Freak, est sorti sur Nintendo Switch avec de multiples bugs et problèmes de performances. Jusqu’à présent, Nintendo était resté silencieux, mais maintenant il a confirmé qu’aujourd’hui, le 1er décembre, il publiera la mise à jour 1.1.0. De plus, il a entonné le mea culpa et s’est excusé pour les problèmes.

« Nous sommes conscients que les joueurs peuvent rencontrer des problèmes qui affectent les performances du jeu. Notre objectif est toujours de fournir une expérience utilisateur positive avec nos jeux, nous nous excusons donc pour tout inconvénient. Nous prenons très au sérieux les retours des joueurs et nous travaillons sur des améliorations pour les produits », indiquent-ils sur le site.

Quelles sont les améliorations du patch 1.1.0 ?

La saison 1 des batailles classées est sur le point de commencer. Ils peuvent être joués dans le stade de combat, bien que les joueurs reçoivent un message en jeu avec tous les détails.

Correction d’un problème qui empêchait la lecture correcte de la musique lors des batailles contre les membres de l’Elite Four et dans Champion’s Path lors du combat contre le champion.

D’autres bugs (non spécifiés) ont été corrigés.

Ces dernières heures, certains utilisateurs ont profité d’un glitch et découvert une méthode pour dupliquer les deux Pokémon Légendaires, Miraidon et Koraidon. Ils ont également partagé des images et des vidéos de leur dresseur embrassant apparemment l’une de leurs créatures. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’un bug, mais plutôt d’un effet d’optique.

Pokémon Scarlet et Purple raflent les ventes sur Nintendo Switch. Le jeu s’est vendu à plus de 10 millions d’unités en seulement trois jours, comme l’a révélé la société de Kyoto elle-même.

Source | Nintendo