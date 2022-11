James Cameron révèle pourquoi les Na’vi d’Avatar sont bleus : « Le truc à six seins ne s’est pas si bien passé »

James Cameron, el director de la saga Avatar y otros tantos blockbusters de Hollywood a lo largo de los últimos 40 años, ha explicado finalmente la razón por la que los Na’vi, los protagonistas de su fábula de ciencia ficción, tienen la piel de Couleur bleu. Et les raisons sont totalement inattendues. Cela a été partagé par le cinéaste dans une récente interview avec le magazine Empire (via Slash Film) dans laquelle Cameron a surpris tout le monde avec ses mots particuliers qui incluent les rejets et les rêves les plus dérangeants.

Pourquoi les Na’vi d’Avatar sont-ils bleus ?

Et c’est que, comme l’explique lui-même le réalisateur, il a dû écarter les couleurs jusqu’à finalement rester avec le bleu : « Quant à la couleur, le vert a été pris. Il y a une longue histoire d’extraterrestres verts. Hulk aussi. Et les couleurs humaines, rose et marron, ne sont pas étrangères. Bob l’éponge est jaune. Fondamentalement, cela nous a laissé bleu et violet. Le violet est ma couleur préférée, mais j’ai pensé que nous l’utiliserions pour l’une de nos principales couleurs de bioluminescence, alors nous l’avons fait, en l’associant à Eywa et à tout ce qui est sacré pour les Na’vi », explique Cameron.

Mais au-delà des rebuts prévisibles pour gagner en originalité, Cameron révèle une raison de plus, une inspiration vraiment surprenante qui a à voir avec un rêve particulier de sa mère : « Aussi, ma mère m’a raconté un rêve qu’elle avait fait dans lequel une femme bleue de trois mètres de haut à six seins. Une grande image. Je l’ai dessinée, mais le truc des six seins ne s’est pas avéré aussi bon que ça en avait l’air, en plus ça ruinerait la classification par âge. Donc, rien… de bleu », conclut Cameron.

Avatar : le sens de l’eau sort en salles le 16 décembre 2022.

Source | Empire via Slash Film