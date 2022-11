Ce sont les premières de HBO Max dont vous serez accro en décembre

Ci-dessous, nous vous dirons quelles sont les premières que nous trouvons les plus intéressantes parmi celles qui auront lieu dans le service Warner. Nous les organisons par catégories, afin qu’il vous soit plus facile de vous orienter vers le type de contenu qui vous intéresse le plus.

Série : Retours majeurs

Il existe plusieurs séries qui reviennent avec de nouvelles saisons sur la plateforme. A commencer par le second du remake de Gossip Girl, qui sera disponible à partir du 1er décembre pour le plus grand plaisir de tous ceux qui sont devenus accros à la vie élitiste de ses protagonistes. Une partie de son synopsis se lit comme suit : « Anciens ennemis, nouveaux alliés, sables mouvants constants : ce semestre, il ne peut y avoir qu’une seule reine, et d’ici la fin de l’année scolaire, tout le monde saura où sont enterrés les corps et qui tenait le pelle. » La chose promet.

La saison 3 de Dark Materials arrive également en décembre (le 6) ainsi que la saison 4 de Doom Patrol (le 9). Comme si cela ne suffisait pas, le 22 décembre, nous avons le deuxième épisode de The Head, la série énigmatique sur le navire scientifique dans laquelle une grande partie du groupe de projet semble mort après avoir perdu la connexion avec le monde extérieur. Rappelons que la série est dirigée par Álex Pastor et que sa première saison a reçu de très bonnes critiques. Il faudra patienter, oui, jusqu’au 22 décembre pour en profiter.

Des films pour tous les goûts

Dans le domaine du cinéma vous aurez des cassettes très variées allant de A Christmas in Hollywood (sortie le 1er décembre) à The Warren File : lié par le diable (sortie le 30 décembre). Le premier nous présente Jessica, une jeune cinéaste hollywoodienne qui s’est fait un nom en réalisant des films de Noël. Le cadre de la chaîne où elle travaille semble cependant menacer d’arrêter la production de son dernier film, notre protagoniste devra donc jongler avec tous les clichés classiques pour tenter de la sauver.

Quant au second, il se déroule dans les années 80 lorsque Ed et Lorraine Warren font face à une nouvelle affaire concernant un homme, Arne Cheyne Johnson, accusé de meurtre après avoir été possédé par un démon.

Des documentaires en abondance

Ce sont plusieurs documentaires qui arrivent sur la plateforme en décembre, à commencer par Branson, sur Richard Branson, le milliardaire propriétaire de Virgin et qui est enregistré dans cette série documentaire en juillet 2021, 16 jours avant d’effectuer un vol potentiellement historique en tant que premier passager. pour atteindre l’espace dans son propre vaisseau spatial. Il ouvre le 2 décembre.

Si vous préférez un autre thème, sachez que Britney versus Jamie ouvre le 17 décembre. Vous y apprendrez la vérité derrière les gros titres, les accusations et la querelle de famille publique que la pop star mondiale Britney Spears entretient actuellement avec son père Jamie Spears (qui a eu sa tutelle pendant 13 ans, se terminant en 2021).

Si vous aimez le monde de la cuisine, votre première vedette en décembre est José Andrés et sa famille en France. Cette série documentaire suit le célèbre chef espagnol à travers son pays natal avec ses 3 filles pour leur montrer les merveilles gastronomiques que de France a (et il y en a beaucoup). Le 27 décembre, il arrive sur HBO Max pour votre plus grand plaisir.