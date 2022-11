eFootball 2023 rejoint la fête de l’équipe nationale avec plus de 40 disponibles pour une durée limitée

eFootball 2023 démarre sa deuxième saison avec plusieurs campagnes dédiées aux équipes nationales, qui coïncident avec la célébration de la Coupe du Monde de la FIFA dont EA Sports détient les droits exclusifs. Parmi les nouveautés, l’introduction de 46 sélections jouables en mode Test Match se démarque.

Cette promotion fonctionnera pour un seul joueur contre l’IA, 2v2 hors ligne et avec des amis sur le réseau. Le point négatif est qu’il sera disponible jusqu’à mi-février 2023. En revanche, dans le mode Ideal Team, quatre packages dédiés aux équipes du Brésil, d’Argentine, du Japon et de France sont ajoutés. L’un des joueurs fera partie d’un type d’article spécial, appelé Big Time : ceux-ci célébreront un moment spécial dans la carrière du footballeur sélectionné, comme Diego Maradona le 22 juin 1986.

La saison 2 comprend des correctifs de gameplay et des améliorations conçues pour améliorer l’expérience sur le terrain. Par exemple, des ajustements ont été apportés aux passes au sol pour permettre « une plus grande fluidité lors de la construction du jeu depuis la ligne défensive et pour briser la défense de l’adversaire avec des passes rapides ». La maniabilité des dribbles, l’effet du tir vers le bas et vers le haut ont également vu leurs performances boostées.

Ensuite, nous vous laissons la liste complète des équipes ajoutées au cours de cette période. Rappelons qu’eFootball 2023 est disponible en format free to play sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Toutes les équipes disponibles dans eFootball 2023

France

Norvège

Ukraine

Turquie

Inde

Suède

République tchèque

le Portugal

Thaïlande

Écosse

La Colombie

Malaisie

Danemark

L’Autriche

Pérou

Indonésie

Allemagne

Suisse

Brésil

Australie

Pays Bas

Croatie

le Chili

Maroc

Pologne

serbe

Argentine

Egypte

Angleterre

Macédoine

Uruguay

Côte d’Ivoire

gallois

Italie

Ghana

Belgique

Japon

Cameroun

