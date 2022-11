Comment regarder la Coupe du monde sur iPhone, iPad, Apple TV et sur le Web, ainsi que des rediffusions gratuites du match complet

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 est arrivée, l’événement sportif le plus regardé de la planète. Que vous cherchiez à suivre à la maison, en déplacement ou au bureau, voici comment regarder la Coupe du monde sur iPhone, iPad, Apple TV et sur le Web.

La Coupe du monde 2022 a officiellement débuté le 20 novembre avec les quarts et les demi-finales commençant en décembre et le match final prévu pour le 18 décembre.

Bien que Fox ait les droits exclusifs sur les émissions en anglais aux États-Unis pour les matchs en direct, il propose des rediffusions complètes gratuites sur Tubi.

Fox Sports a récemment reconstruit son application pour une meilleure expérience et offre la possibilité de la personnaliser pour suivre vos équipes et joueurs préférés.

« La toute nouvelle application FOX Sports, conçue pour le fan de sport moderne. Histoires. En direct. Équipes, joueurs et ligues préférés. Scores. Chances. Et beaucoup plus. »

Comment regarder la Coupe du monde sur iPhone, iPad, Apple TV et sur le Web

Où regarder

Fox Sports détient les droits anglais sur la Coupe du monde aux États-Unis et diffuse des matchs sur Fox ou FS1

Des rediffusions gratuites du match complet sont disponibles sur Tubi (ou Tubi pour iOS/Apple TV)

Comment regarder

Téléchargez l’application Fox Sports (gratuite pour iPhone, iPad, Apple TV) ou rendez-vous sur https://www.foxsports.com Vous serez besoin d’un identifiant de fournisseur de télévision regarder les matchs en direct Cependant, Fox Sports offre généralement un aperçu gratuit d’une heure lorsque vous commencez à regarder la couverture. DirectTV Stream, Hulu Live TV ou YouTube TV sont des moyens faciles d’obtenir un accès instantané et complet à Fox et Fox Sports pour regarder la Coupe du monde sans avoir à passer par un fournisseur de télévision traditionnel

Voici le calendrier complet de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 :

Dimanche 20 novembre

Qatar contre Équateur, 11 h HE sur FS1

Lundi 21 novembre

Angleterre contre Iran, 8 h HE sur FS1

Sénégal vs Pays-Bas, 11 h HE sur FOX

États-Unis contre Pays de Galles, 14 h HE sur FOX

Mardi 22 novembre

Argentine contre Arabie saoudite, 5 h HE sur FS1

Danemark vs Tunisie, 8 h HE sur FS1

Mexique vs Pologne, 11 h HE sur FOX

France vs Australie, 14 h HE sur FOX

Mercredi 23 novembre

Maroc contre Croatie, 5 h HE sur FS1

Allemagne contre Japon, 8 h HE sur FS1

France contre Costa Rica, 11 h HE sur FOX

Belgique contre Canada, 14 h HE sur FOX

Jeudi 24 novembre

Suisse contre Cameroun, 5 h HE sur FS1

Uruguay contre Corée du Sud, 8 h HE sur FS1

Portugal contre Ghana, 11 h HE sur FOX

Brésil vs Serbie, 14 h HE sur FOX

Vendredi 25 novembre

Pays de Galles contre Iran, 5 h HE sur FS1

Qatar vs Sénégal, 8 h HE sur FS1

Pays-Bas contre Équateur, 11 h HE sur FOX

Angleterre contre États-Unis, 14 h HE sur FOX

Samedi 26 novembre

Tunisie contre Australie, 5 h HE sur FS1

Pologne contre Arabie saoudite, 8 h HE sur FS1

France contre Danemark, 11 h HE sur FS1

Argentine vs Mexique, 14 h HE sur FS1

Dimanche 27 novembre

Japon contre Costa Rica, 5 h HE sur FS1

Belgique contre Maroc, 8 h HE sur FS1

Croatie contre Canada, 11 h HE sur FS1

France contre Allemagne, 14 h HE sur FS1

Lundi 28 novembre

Cameroun vs Serbie, 5 h HE sur FS1

Corée du Sud contre Ghana, 8 h HE sur FS1

Brésil vs Suisse, 11 h HE sur FOX

Portugal contre Uruguay, 14 h HE sur FOX

Mardi 29 novembre

Pays-Bas contre Qatar, 10 h HE sur * FOX

Équateur contre Sénégal, 10 h HE sur * FS1

Pays de Galles contre Angleterre, 14 h HE sur FS1

Iran contre États-Unis, 14 h HE sur FOX

Mercredi 30 novembre

Tunisie vs France, 10 h HE sur * FOX

Australie contre Danemark, 10 h HE sur * FS1

Arabie saoudite contre Mexique, 14 h HE sur * FS1

Pologne contre Argentine, 14 h HE sur * FOX

Jeudi 1er décembre

Croatie vs Belgique, 10 h HE sur * FOX

Canada vs Maroc, 10 h HE sur *FS1

Japon contre France, 14 h HE sur * FOX

Costa Rica contre Allemagne, 14 h HE sur * FS1

Vendredi 2 décembre

Corée du Sud contre Portugal, 10 h HE sur * FOX

Ghana contre Uruguay, 10 h HE sur * FS1

Serbie contre Suisse, 14 h HE sur * FS1

Cameroun vs Brésil, 14 h HE sur * FOX

16E DE MAI

Samedi 3 décembre

1A contre 2B, 10 h HE sur FOX

1C contre 2D, 14 h HE sur FOX

Dimanche 4 décembre

1D contre 2C, 10 h HE sur FOX

1B contre 2A, 14 h HE sur FOX

Lundi 5 décembre

1E contre 2F, 10 h HE sur FOX

1G contre 2H, 14 h HE sur FOX

Mardi 6 décembre

1F contre 2E, 10 h HE sur FOX

1H contre 2G, 14 h HE sur FOX

QUARTS DE FINALE

Vendredi 9 décembre

W53 contre W54, 10 h HE sur FOX

W49 contre W50, 14 h HE sur FOX

Samedi 10 décembre

W55 contre W56, 10 h HE sur FOX

W51 contre W52, 14 h HE sur FOX

DEMI FINALES

Mardi 13 décembre

W57 contre W58, 14 h HE sur FOX

Mercredi 14 décembre

W59 contre W60, 14 h HE sur FOX

MATCH POUR LA TROISIÈME PLACE

Samedi 17 décembre

RU61 contre RU62, 10 h HE sur FOX

FINAL

Dimanche 18 décembre

W61 contre W62, 10 h HE sur FOX

*Sous réserve de modifications

Merci d’avoir lu notre guide sur la façon de regarder la Coupe du monde sur iPhone et plus encore !

