Sausage Man, le fou Battle Royale débarque en Amérique Latine

XD le développeur et éditeur de jeux vidéo tels que le RPG, Ragnarok M: Eternal Love, le jeu d’action à défilement latéral ICEY, ainsi que la plateforme de jeu, TapTap, annoncent le lancement mondial de son nouveau battle royale, Sausage Man.

Cette société cotée à la Bourse de Hong Kong (HKEX : 2400), qui compte plus de 70 millions d’utilisateurs enregistrés, après un lancement réussi en Asie, lance en Amérique latine son jeu de combat explosif à 100 joueurs, une carte géante et des personnages personnalisables en forme de saucisse .

Système avec physique réaliste

Ce jeu de tir disponible sur les mobiles iOS et Android offre une expérience de tir, une modélisation d’armes, ainsi qu’un gameplay fou et étrange avec une grande variété d’artefacts, de véhicules et d’éléments sur la carte, qui cherchent à donner au joueur la liberté de créer vos propres méthodes pour dominer la concurrence.

Qu’il s’agisse de se transformer en projectile explosif en se lançant à partir d’un canon, de tendre une embuscade à vos ennemis en apparaissant derrière eux avec le portail d’une grenade à trou de ver, de piétiner à travers la campagne dans une combinaison robotique qui se transforme en un véhicule à réaction, voyagez avec vos amis sur un gros dragon ou une soucoupe volante arc-en-ciel, et même un poney crachant des flammes par derrière. Les options sont infinies et ce sera au joueur de décider comment les mélanger.

diverses cartes

Sausage Man propose plusieurs cartes au choix, telles que Battle Island de 8×8 km avec des paysages urbains endommagés et de vastes plaines, ou Rainbow Island, avec un espace de 4×4 km où les combats sont plus rapides et agressifs. De plus, il dispose du mode Battle Royale classique.

Au cours de ce lancement, il disposera de 9 modes de jeu, parmi lesquels nous pourrons trouver des modes de fête d’arcade pour des jeux rapides, des jeux d’équipe 8v8 ou des modes de jeu rapides avec jusqu’à 28 joueurs.

Le jeu vidéo est déjà disponible pour toute l’Amérique latine.