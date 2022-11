Mila Pavlin: God of War Ragnarök est « la prochaine phase » en termes d’accessibilité

God of War: Ragnarök est l’une des grandes sorties qui clôt cette passionnante 2022. La dernière aventure de Kratos se distingue, en plus de son excellente qualité, pour continuer avec la ligne d’accessibilité dans laquelle PlayStation investit dans ses productions au cours des dernières années . Chez Netcost, nous avons interviewé Mila Pavlin, Lead UX Designer chez Santa Monica Studio, pour en savoir un peu plus sur la ligne créative qu’ils ont suivie de ce côté du développement.

God of War : Ragnarök, la « prochaine phase » en termes d’accessibilité

La créatrice a accordé une interview à GameSpot en septembre dernier dans laquelle elle soulignait que le titre se veut être la « prochaine phase » en termes d’accessibilité. Chez Netcost, nous n’avons pas manqué l’occasion de demander ce que cette direction a pour les joueurs : « Il y a plusieurs choses que nous avons faites pour améliorer l’expérience de nos joueurs et vous verrez qu’elles sont innovantes, comme offrir aux joueurs une plus grande diversité de choix. »

Pavlin note que les paramètres du jeu « ne sont pas seulement activés ou désactivés », mais plutôt « à des degrés divers » qui modifient ce que cette option affecte. « Dans toutes ces options que vous pouvez voir dans d’autres jeux, nous proposons désormais des paramètres supplémentaires. Par exemple, si vous souhaitez que le personnage collecte automatiquement, vous pouvez choisir de le faire dans des objets d’équipement ou des cristaux de santé », explique-t-il.

Un autre des exemples partagés par Pavlin sont « les points de contrôle dans les miniboss », l’une des options que la communauté a saluées dans son catalogue comme étant « quelque chose de jamais vu ». « Avec le point de contrôle sur les miniboss vous avez désormais la possibilité de sauvegarder votre progression face à ce type de créatures. » Si vous mourez alors qu’il était en mauvaise santé, vous vous régénérerez à un moment du combat proche de sa santé restante.

Les aides au combat ont également été grandement améliorées pour permettre à davantage de joueurs souffrant de troubles moteurs de jouer à God of War : Ragnarök. Cette maison a récemment pu assister à la présentation du jeu vidéo à la Fondation ONCE, où nous avons appris de première main la pertinence de jeux comme celui auquel nous avons affaire, qui sensibilisent d’autres entreprises de l’industrie et de la société en général .

Les fonctions de la PS5, clés pour permettre à tout le monde de jouer

La nouvelle génération de PlayStation s’est démarquée au-delà de l’architecture de la console elle-même. DualSense, la manette qui accompagne la PS5, intègre diverses fonctionnalités qui aident dans cette entreprise en permettant au plus grand nombre de jouer. Nous parlons de retour haptique et de déclencheurs adaptatifs, qui interviennent dans l’expérience comme un élément permettant de percevoir ce qui se passe à l’écran.

Mila Pavlin souligne les possibilités offertes par cette technologie : « La clé du retour haptique est qu’il nous donne tout un canal d’information supplémentaire. Pouvoir ajouter des choses fait partie de notre philosophie; Nous ajoutons toujours de nouvelles choses au jeu afin de le rendre plus accessible. S’il y a quelque chose sur l’écran qui est visuel, nous pouvons peut-être le transférer pour pouvoir le percevoir via l’haptique. Vous pouvez sentir que vous marchez, vous pouvez sentir que vous touchez quelque chose ou que vous le ramassez… Vous avez cette expérience grâce au retour haptique », raconte-t-il.

Cette fonctionnalité « ajoute une nouvelle couche d’accessibilité », en particulier pour les joueurs qui ont une basse vision ou qui l’ont complètement perdue. « Cette partie de la communauté parle de la façon dont le fait de pouvoir ressentir le contrôleur peut leur donner un point d’information qu’ils n’avaient pas auparavant. » Mais Pavlin se concentre également sur Tempest 3D, une technologie audio surround accélérée matériellement, « très précise » selon les mots du concepteur. Bien sûr, il est précisé que des travaux spécifiques ont été effectués afin qu’il n’y ait pas d’ajustements matériels exclusifs ; Rappelons qu’il est également publié sur PS4.

« Des fonctionnalités telles que l’audio 3D et le retour haptique sont des ajouts incroyables pour améliorer l’accessibilité, elles nous aident à aller plus loin dans ce domaine. Ils permettent de vivre le jeu d’une manière qui était auparavant plus limitée. »

Rappelons que God of War : Ragnarök est désormais disponible exclusivement sur PS4 et PS5. Dans ce lien, vous pouvez voir toutes les éditions qui ont accompagné son lancement.