Chris Hemsworth pense déjà à pendre Mjolnir et suggère que la prochaine chose de Thor sera son « au revoir »

Chris Hemsworth est toujours Thor, l’un des rares Avengers d’origine encore actif dans l’UCM avec Hulk – bien que le géant émeraude semble plus dédié à d’autres sujets – ou Hawkeye, remettant pratiquement son manteau à Kate Bishop après sa série pour Disney +. Désormais, l’acteur qui incarne le dieu du tonnerre depuis des années semble déterminé à pendre définitivement Mjolnir après une prochaine apparition – plus que probable – dans l’univers cinématographique Marvel. Cela a été reconnu par l’acteur australien dans une récente interview avec Vanity Fair (via Screen Rant), assurant que son voyage super-héroïque touche à sa fin.

L’acteur cherche de nouvelles voies après Marvel Studios

Et c’est que malgré le fait que la carrière réussie de Chris Hemsworth a beaucoup à voir avec son rôle récurrent dans Marvel Studios, l’acteur estime qu’il est temps de relever de nouveaux défis, à la fois personnels et professionnels. A tel point qu’à la question de savoir si Thor devrait avoir une conclusion comme celle d’Iron Man ou de Captain America : « Ouais, bien sûr. J’ai l’impression que nous devrions probablement fermer le livre si je le refais, tu vois ce que je veux dire ? J’ai l’impression que cela le justifie probablement », a déclaré Hemsworth.

« J’ai l’impression que ce serait probablement la fin, mais ce n’est pas basé sur ce que quelqu’un m’a dit ou sur tout type de plan. Vous avez cette naissance d’un héros, le parcours d’un héros, puis la mort d’un héros, et je ne sais pas, suis-je à ce stade ? Qui sait ? », poursuit l’acteur.

Pour le moment, rien n’est annoncé sur l’avenir de Thor dans l’UCM au-delà du typique « il reviendra » à la fin de son dernier film, un Thor : Love and Thunder qui n’a pas exactement été l’un des mieux valorisés de l’UCM. ces derniers temps. . Il faudra attendre de voir quel est l’avenir de Thor et s’il participe à l’un des prochains crossovers Avengers pour mettre un terme à son histoire. Tout semble indiquer qu’il en sera ainsi.

Source | Vanity Fair via ScreenRant