Splinter Cell Remake propose de nouvelles images et détails pour célébrer les 20 ans de la saga

Il y a vingt ans, par un froid 17 novembre 2002, Ubisoft secouait l’industrie du jeu vidéo avec la sortie de Tom Clancy’s Splinter Cell. Probablement sans être pleinement conscient de ce qu’il faisait, le développeur nous a présenté Sam Fisher, le personnage destiné à devenir l’un des grands visages du genre furtif et l’un des principaux bastions de l’entreprise française. Aujourd’hui, deux décennies plus tard, Ubisoft a voulu se souvenir de leur création primée et a publié une vidéo pour le 20e anniversaire de la saga dans laquelle ils partagent les premiers détails et images du remake de Splinter Cell sur lequel ils travaillent.

Il reste beaucoup à voir en action

« Nous ne voulons rien précipiter », déclare Chris Auty, directeur créatif du jeu, dans la vidéo. « Nous en sommes au tout début du développement et nous en sommes encore au prototypage. Il n’y a pas d’urgence. Nous voulons nous assurer de réussir, de tout faire correctement, de produire une expérience de qualité incroyable. Nous serons donc à nouveau silencieux pendant un tout en se concentrant sur la création du meilleur jeu Splinter Cell possible. »

Ce n’est pas qu’un remaster et il fera renaître la saga

Auty remarque également que « ce n’est pas un simple remaster » et assure qu’ils « refont tout à partir de zéro, à partir de zéro, tout est nouveau, frais et sera prêt pour les normes contemporaines ». Quelques mots ajoutés par Zavian Porter, le level designer de ce Splinter Cell Remake. « Nous voulons faire un remake de la plus haute qualité possible. Cela devrait aider à jeter les bases pour que la franchise parte de là. »

Un nouveau moteur graphique

Splinter Cell Remake utilisera le moteur Snowdrop de The Division. Concrètement, le jeu affichera une version ultra-rapide dudit moteur graphique qu’Ubisoft semble avoir adopté dans la plupart de ses développements actuels. Le prochain jeu Avatar de la société, Frontiers of Pandora, en fera également usage, ainsi que son mystérieux nouveau projet Star Wars. Il apportera « une nouvelle génération de graphismes et de gameplay, avec le dynamisme de la lumière et de l’ombre pour lequel la série est connue ».

Changements dans l’histoire de l’original

De même, la vidéo confirme ce qui avait déjà été annoncé il y a quelques semaines, à savoir que le remake de Splinter Cell adaptera son histoire au public d’aujourd’hui. « Nous voulons garder l’esprit et les thèmes de l’original, mais les explorer à travers un monde et des personnages nouveaux, plus authentiques et crédibles. » Peut-être les déclarations les plus controversées parmi tant de bonnes nouvelles. Espérons que ce soit juste pour trouver cette « expérience narrative cohérente et convaincante » dont ils parlent.

Le Splinter Cell original, gratuit

Enfin, et avant que le remake ne revienne au silence radio dans lequel il est resté depuis décembre 2021, date à laquelle il a été annoncé, Ubisoft a confirmé que pour commémorer ce 20e anniversaire, l’original Splinter Cell sera téléchargeable gratuitement jusqu’au 30 novembre prochain. . Vous pouvez le faire à partir de ce lien, car nous ne pouvons pas penser à une meilleure façon d’alléger l’attente qu’en rappelant l’un des grands classiques de cette industrie.