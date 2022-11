Black Clover M: Rise of the Wizard King est le nouveau jeu vidéo de Garena basé sur un anime

La société singapourienne de développement et de distribution de jeux vidéo Garena a annoncé la publication d’un jeu vidéo RPG mobile basé sur le populaire anime Black Clover, une série diffusée à l’origine sur TV Tokyo. Actuellement, ce manga est sous l’enregistrement de « Weekly Shonen Jump » et est publié par l’éditeur japonais Shueisha, le magazine manga le plus vendu au Japon. Le titre de cet épisode sera Black Clover M: Rise Of The Wizard King et pour le moment, il ne sera disponible que dans certains pays via sa version bêta fermée.

début d’essai

L’appel a été ouvert sur la page officielle, qui se terminera jusqu’au 24 novembre 2022. La version bêta commencera à la fin de ce mois sur les appareils iOS (via TestFlight) et Android, bien qu’il soit important de souligner que tous les appareils Ils doivent avoir au moins 4 Go de Ram.

processus d’inscription

Pour accéder à la version bêta, sur la page, nous devons sélectionner entre Google Play Store ou Apple App Store, puis nous devons ajouter notre e-mail associé au compte, ainsi qu’un autre pour confirmer l’inscription. Ce dernier peut être le même.

Après ce processus, nous recevrons un email de confirmation d’inscription avec un questionnaire de 11 questions, parmi lesquelles nous devons préciser l’équipe avec laquelle nous souhaitons accéder à la bêta.

Pays disponibles dans la bêta de Black Clover M: Rise of the Wizard

Dans cette première étape, les régions et pays considérés pour la version bêta de ce mois-ci sont :

Brésil

Chine

Corée

Japon

et Amérique Latine

Avec Black Clover M: Rise Of The Wizard King, les joueurs pourront incarner les protagonistes : Asta et Yuno pour explorer le monde magique de l’anime et découvrir plus d’endroits au fur et à mesure qu’ils progressent dans le jeu à travers des missions avec des images cinématographiques 3D et des cinématiques. originaux de la série.

Le titre sera disponible en chinois, coréen, espagnol, anglais et japonais.