Comment trouver le chimiste dans la zone de rayonnement DMZ et obtenir le M13B dans Warzone 2.0

DMZ est l’une des grandes nouveautés de Call of Duty : Warzone 2.0. Ce mode complémentaire au battle royale embrasse le concept Escape from Tarkov, qui fonde sa boucle jouable sur la survie en s’extrayant de la carte avec le meilleur butin possible. La saison 1 a inclus un défi spécial pour déverrouiller le fusil d’assaut M13B, l’une des armes faisant ses débuts dans ce cadre de contenu. Nous vous expliquons comment le débloquer.

Comment débloquer le fusil d’assaut M13B

Dans l’armurier, nous pouvons lire le défi que le fusil d’assaut M13B nécessite pour être déverrouillé : « Il est déverrouillé en battant le chimiste dans la zone de rayonnement DMZ et en extrayant l’arme qu’il laisse tomber. » Pour ceux d’entre vous qui ne savent pas ce que c’est, le chimiste est un ennemi spécial qui apparaît dans des matchs comme celui-ci dans les zones de rayonnement.

Les zones de rayonnement dans la DMZ apparaissent de manière aléatoire dans les 25 minutes environ suivant un match. Vous saurez qu’un est apparu lorsque vous verrez un cercle jaune sur la mini-carte avec un symbole radioactif violet au centre. Cela indique que le chimiste se trouve quelque part dans la zone délimitée.

Il n’a aucune perte. Le chimiste est un ennemi contrôlé par l’intelligence artificielle vêtu d’une combinaison jaune de protection contre les radiations. Elle est défendue par des compagnons IA qui n’hésiteront pas à appuyer sur la gâchette. De plus, il possède lui-même plusieurs plaques de blindage qui le protègent des premiers projectiles que vous lui lancez. Pour cette raison, nous vous recommandons d’utiliser un fusil de sniper pour pouvoir l’abattre d’un seul coup. Et si vous voulez être en sécurité, prenez un véhicule et écrasez-le.

Pour obtenir le M13B, il ne suffit pas de l’éliminer : il faut s’extraire vivant avec l’arme que laisse derrière lui son cadavre, du même modèle. Saisissez-le du sol et courez vers l’une des icônes de personne bleue que vous voyez sur la carte. Rendez-vous à la fusée verte, appelez à l’extraction et attendez que l’hélicoptère arrive. Montez dessus et une fois que vous verrez le rideau noir, vous saurez que vous êtes en sécurité.

Ce processus doit être fait par chaque joueur individuellement. Si un joueur de l’équipe le termine, le reste de ses coéquipiers ne le déverrouillera pas. Lorsque vous le faites, vous pouvez également l’utiliser dans le multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare 2.

Source : fait maison