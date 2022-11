Les 9 calendriers de l’Avent les plus effrayants de 2022 que vous pouvez offrir

N’oubliez pas que le Calendrier de l’Avent commence le 1er décembre et se termine avec le dernier cadeau le 24, vous avez donc quelques jours pour en obtenir un et, surtout, assurez-vous qu’il arrive à temps. Tous ceux listés ci-dessous seront ponctuels à date à coup sûr. Vous pouvez être tranquille avec ça.

guerres des étoiles

Dans le thème Star Wars, nous avons plusieurs propositions à vous montrer :

le calendrier funkos

Sans doute l’un des plus originaux. Avec 24 figurines Funko (format de poche) inspirées des personnages de Star Wars, le calendrier a des dimensions de 39,4 x 27,9 x 8,3 cm.

le mec légo

Si vous voulez une proposition Star Wars autre que Funkos, vous avez également l’option LEGO. Dans ses 24 cases vous trouverez ainsi des figurines liées à l’univers de George Lucas qui raviront tout fan. A partir de 6 ans.

Le calendrier de bébé Yoda

Nous en avons parlé récemment. C’est un modèle spécialement inspiré de L’Enfant et de tout le merchandising qui s’y rapporte. Porte-clés, crayons, tampons… très porté sur l’univers de la papeterie, il a un format allongé et son prix ne dépasse pas les 18 euros.

Harry Potter

Une autre des grandes franchises qui propose également différents types de calendrier de l’avent est celle du personnage vedette de JK Rowling.

Le cube en édition limitée

Un format très coloré est peut-être la qualité la plus remarquable de ce calendrier (au-delà des surprises thématiques, bien sûr). À l’intérieur, les fans trouveront de nombreux types de gadgets, des baguettes aux chaussettes en via les tampons et même un stylo à encre magique. C’est une édition limitée, oeil!

le mec légo

Conçu pour les 7 ans et plus (en raison de la taille de ses pièces), ce calendrier est simple mais très efficace, avec 7 figurines liées à la franchise et d’autres petits objets des films.

Le calendrier des bijoux

Si vous cherchez quelque chose d’un peu plus spécial, jetez un coup d’œil à ce calendrier de l’Avent avec 24 breloques différentes à accrocher à un bracelet. Une excellente façon d’exprimer votre fandom pour la saga magique d’une manière plus élégante. Vous disposez de deux formats : type livre diptyque ou sous forme de coffre avec un miroir inclus.

merveille

Fan de l’univers Marvellite ? Il y a aussi un calendrier pour vous.

le calendrier funkos

Le Calendrier de l’Avent Marvel Funkos existe aussi et c’est pas moins de 24 figurines de vos super-héros préférés qui vous attendent. En tant que personnage principal dans la conception de la boîte, vous avez Spider-Man avec un bonnet de Noel.

Le gars de la papeterie

Si vous cherchez d’autres types de cadeaux qui ne sont pas les chiffres eux-mêmes, vous avez la possibilité de ce calendrier avec des fournitures de papeterie (crayons, règles, gommes, tampons…). Le tout dans le monde des Avengers, bien sûr.

Minecraft

Notre dernière proposition est liée à l’univers Minecraft, qui a aussi son public. Très adapté aux enfants, il est livré avec 24 surprises liées à la papeterie, ainsi que des porte-clés, des pendentifs et des autocollants, entre autres. Si vous préférez, vous avez également le calendrier en tissu suspendu à remplir.

Remarque : les liens vers Amazon dans cet article font partie de leur programme d’affiliation. Malgré cela, nous n’avons reçu aucune demande ou suggestion pour la réalisation de ce post, dont la sélection a été purement une décision de l’éditeur en fonction de ses critères.