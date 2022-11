Désormais, OnlyFans a sa propre académie, à vendre des cours jusqu’à 1 300 euros pour apprendre à « générer l’addiction »

Le cours est présenté et parrainé par Martina et Alessia, deux créatrices qui travaillent sur la plateforme depuis des années. Les modules incluent également « Psychologie de l’admirateur parfait », avec une série de leçons sur la façon de convaincre les utilisateurs d’acheter de plus en plus de contenu.

Le crochet est un grand classique : « C’est le premier jour du mois et vous venez de rentrer chez vous après une journée passée à l’extérieur. Vous décidez de jeter un œil à votre solde bancaire ; après tout, c’est aujourd’hui que OnlyFans paie votre salaire. Connectez-vous à votre banque à domicile et voyez-le : un virement bancaire entrant de 20 148,47 $, soit l’équivalent de 18 801,27 € au taux de change actuel ». La prochaine étape est très claire : « Voulez-vous voir comment cela se fait ? Voici nos cours ». L’éternel retour du « je suis vraiment euphorique ».

Alessia et Martina sont deux créatrices actives depuis un certain temps sur OnlyFans, la plateforme créée pour proposer des contenus exclusifs qui ont bouleversé l’industrie de la pornographie. Ce sont des jumelles, Alessia étudie l’ingénierie et explique qu’elle se consacre au contenu explicite, Martina s’est fait connaître sur TikTok en tant que vendeuse et parvient à gagner de l’argent avec OnlyFans sans se déshabiller. Sur les réseaux sociaux, ils se présentent comme des GioTwins et ont commencé à vendre des livres et des formations.

ACADÉMIE ONLYFANS | Martina et Alessia, les jumelles qui parrainent le cours

Comment fonctionne l’Académie OnlyFans

L’offre est complète. OnlyFans Academy est une plateforme de cours payante : elle promet de former ses utilisateurs à comprendre les meilleurs business models. Les tonalités sont celles que l’on pourrait trouver dans l’une des nombreuses plateformes qui proposent des cours (à la base bidon) sur les finances personnelles : « C’est grâce à cette plateforme que des milliers de filles ont réussi à changer leur vie… … gagner en à peine un mois l’équivalent d’un an de travail « traditionnel » ».

ACADÉMIE ONLYFANS | Les locaux du cours

La promesse explicite est de renverser les profils d’OnlyFans des inscrits au cours pour en faire une source constante d’argent : « Si vous voulez réussir, vous devez d’abord comprendre la logique avec laquelle OnlyFans se raisonne… la base principe qui « cliquera » sur « Votre compte, le transformant d’un endroit triste et solitaire en une machine à imprimer de l’argent ». Le parcours, il vaut mieux le préciser, semble être un projet autonome des deux créateurs, et non une initiative gérée par le board OnlyFans.

Les modules du cours « pour avoir des hordes de followers »

Le cours est divisé en modules. Cela commence par les bases, par exemple comment créer un profil vérifié ou mettre en place les paiements de la bonne manière : « Vous connaîtrez parfaitement tous les outils sur OnlyFans, même si vous n’avez jamais ouvert le site de votre vie et que vous n’êtes pas familier avec le réseau des réseaux sociaux ». Ensuite, il passe aux types de contenu ou aux stratégies à utiliser pour le marketing.

On passe du module « Créer du contenu addictif » à la « Chasse automatique « Pour avoir des hordes de followers », une stratégie visant à trouver des admirateurs sur tous les réseaux sociaux disponibles. Et il s’agit aussi de « Psychologie du parfait admirateur ». Ici, la relation avec les fans est étudiée, dans le but de les transformer en « ADMIRATEURS FIDÈLES et durables, prêts à vous supplier de créer de nouveaux contenus pour eux ».

UNIQUEMENTFANS | Le formulaire sur la relation avec les utilisateurs et l’avertissement pour contenu manipulateur

Rappelons-nous comment fonctionne OnlyFans. Pour voir le contenu du compte, les utilisateurs doivent souscrire un abonnement payant. Une fois arrivés, ils choisissent chaque mois de le renouveler ou non. En plus de pouvoir voir le contenu, les utilisateurs achètent également la possibilité de parler au créateur. La relation avec ceux qui produisent le contenu est donc fondamentale : elle doit toujours être maintenue active pour susciter l’envie d’avoir toujours plus.

Il est facile de tomber dans la tentation de manipuler l’utilisateur, mais là aussi on peut passer à autre chose. Dans l’offre d’OnflyFans Academy se lit, écrit en majuscules: «Le contenu de ce formulaire est extrêmement controversé et pourrait être qualifié de« manipulateur »par le public le plus sensible. Nous n’assumons aucune responsabilité pour l’utilisation abusive des concepts exprimés ici « .

Prix ​​des cours OnlyFans

L’offre est très large. Il y a d’abord le groupe Telegram. C’est gratuit, compte 11 000 membres et propose des petits conseils. Ensuite, il y a l’ebook, 17 € pour une série de stratégies de base. A ce stade, le prix commence à monter avec les cours : 279 euros pour la OnlyFans Academy Basic, 497 euros pour la OnlyFans Academy PLUS et 797 euros pour la OnlyFans Academy PLUS Masterclass. La plus chère est la Onlyfans Academy PLUS ad Honorem : 1 397 euros.

UNIQUEMENTFANS | Toutes les offres des cours proposés par l’Académie

Une machine à sous où les risques n’existent pas

Le tout est présenté de manière assez aseptique et surtout tourné vers l’argent. Des variations du mot gain sont présentées 14 fois dans l’affiche. C’est le seul critère pour évaluer l’expérience sur la plateforme, vous pouvez gagner peu ou en faire une « presse à sous ». Dans la très longue présentation, le mot « risque » n’est mentionné qu’une seule fois, avec une leçon intitulée : « Risques : tout ce que vous devez savoir sur les dangers potentiels ».

Pourtant, le risque est un élément clé du marché du contenu pour adultes, car tout contenu explicite publié sur la plate-forme peut potentiellement rester sur le Web pour toujours et atteindre le smartphone de n’importe qui. Sans oublier la relation avec les utilisateurs. OnlyFans est ouvert à tous et il existe déjà plusieurs témoignages de créateurs qui ont rencontré des problèmes d’utilisateurs qui, fatigués des contenus numériques, se sont mis à les chercher pour une rencontre en direct. Mais peu importe, pour OF Academy c’est suffisant : « Obtenir les résultats qui vous sont dus ».