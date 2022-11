The Walking Dead confirme la durée de son dernier chapitre, le plus long de son histoire

The Walking Dead, la populaire série AMC basée sur la bande dessinée du même nom de Robert Kirkman et qui terrifie ses fans depuis tant d’années à travers ses différentes saisons, s’achève cette semaine avec la diffusion de l’ultime épisode de sa 11ème saison Ainsi, après 12 ans de diffusion et 177 épisodes, on pourra enfin voir comment se termine le périple de ses principaux protagonistes dans un monde ravagé par les zombies. Et on connaît déjà la durée de son dernier épisode, intitulé Repose en paix, le plus long de l’histoire de la série.

The Walking Dead et sa fin définitive

Ainsi, le dernier épisode de The Walking Dead intitulé Rest in Peace aura une durée totale de 90 minutes dans sa diffusion AMC originale au lieu des 60 minutes habituelles, toujours en comptant sur les publicités. Rappelons que les derniers épisodes des saisons précédentes avaient une durée d’environ 64 ou 65 minutes sans publicité. Au total, nous aurons 20 minutes de séquences supplémentaires pour dire au revoir à The Walking Dead dans son dernier épisode.

Rappelons que Repose en paix ne sera pas disponible une semaine plus tôt via AMC+, mais sortira simultanément sur toutes les plateformes ce 20 novembre 2022, mettant ainsi fin à 11 saisons et 12 ans de diffusion d’une des séries les plus influentes de ces derniers temps qu’il a subi, oui, plusieurs hauts et des bas en termes de qualité. Au lieu de l’avant-première du dernier épisode pour les abonnés AMC+, ils ont déjà pu profiter du spécial The Walking Dead : The Making of the Final Season, un épisode supplémentaire de style making-of dans lequel les détails de la production du dernier saison de série.

The Walking Dead peut être apprécié dans son intégralité sur Disney +, tandis que les 10 premières saisons sont également disponibles sur Netflix et HBO Max. La franchise Walking Dead continuera l’année prochaine avec de nouveaux spin-offs tels que The Walking Dead : Dead City avec Maggie et Negan ou Daryl Nixon avec Norman Reedus, ainsi que la mini-série consacrée à Rick Grimes et Michonne en épilogue, entre autres.

