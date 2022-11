T’Challa n’est pas le seul : tous les Black Panthers de Marvel

Aujourd’hui, c’est le 11 novembre, c’est donc le jour où il faut aller au cinéma pour profiter de Black Phantom : Wakanda Forever, un film de ni plus ni moins de 2 heures et 40 minutes que nous avons déjà eu l’occasion de visionner sur Netcost. voir (dans ce lien, vous pouvez lire notre critique, que nous avons intitulée « Un grand hommage à Chadwick Boseman ».

Il s’agit probablement de T’Challa, protecteur de la nation africaine du Wakanda, le Black Panther (Black Panther) le plus populaire et le plus représentatif du personnage, mais il n’est pas le seul, puisque depuis de nombreuses années on a vu d’autres personnages revêtir son skin dans les bandes dessinées Marvel. Allons-nous les revoir?

Black Panther au-delà de T’Challa

N’Jadaka / Killmonger – Black Phantom (Vol. 7 # 2)

C’était un guerrier de l’empire intergalactique de Wakanda. Initialement, l’empereur actuel craignait d’être vaincu par lui, alors il décida de l’envoyer en mission suicide dans laquelle, si tout se passait comme prévu, il tomberait entre les mains d’Entres et de Symbiotes. Ce n’était pas ainsi; N’Jadaka et son équipe ont réussi à gagner la bataille, à fuir et à apparaître à Wakanda, à achever l’Empereur et à hériter de son titre.

Bashenga – Panthère noire #7

Bashenga est un guerrier chaman formé par nul autre que la déesse panthère Bast. En plus d’être le deuxième Black Phantom, il a été le premier roi de Wakanda. Il apparaît également dans l’adaptation cinématographique de 2018.

Azzurri – Les Quatre Fantastiques #1

Azrrurri était le roi de Wakada pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est le père de T’Chaka et N’Jobu, il est donc le grand-père de T’Challa. En tant que protecteur de la nation de Wakanda, il était connu pour son hostilité envers les envahisseurs ; on disait qu’il chassait les soldats nazis comme passe-temps.

T’Chaka – Les Quatre Fantastiques #53

Il est le petit-fils d’Azzurri, dont il a hérité du trône de roi du Wakanda. Une explosion au milieu d’un discours aux Nations Unies a mis fin à sa vie, ce qui a conduit T’Challa à hériter de son titre.

S’Yan – Fantôme noir (Vol. 4 # 2)

Dans les bandes dessinées, S’Yan le Rapide est monté sur le trône après la mort de T’Chaka, son frère. Bien qu’il ait été dit être un gouverneur juste et équitable, ses plans étaient plus sombres que les gens ne le pensaient. Il a perdu le titre du tournoi pour lui-même, après avoir été battu par T’Challa, son neveu.

Shuri – Avengers : Prélude de la guerre à l’infini

Étonnamment, l’incursion de Shuri en tant que Black Panther a conduit à quelque chose d’inhabituel : il y avait deux détenteurs du titre en même temps. Elle est la sœur de T’Challa, qui a succombé au coma – dont elle a réussi à se remettre – après sa rencontre avec le docteur Doom.

Tigre blanc – Fantôme noir (Vol.3 # 50)

Son nom se marie aussi peu avec le titre de Black Panther que ses mérites à le posséder, puisqu’il n’a absolument rien fait pour y parvenir. Eh bien, oui : personnifiez le personnage avec un costume. Comme vous pouvez l’imaginer, il a duré très peu de temps en fonction. Le seul titre qu’il pouvait porter était celui qu’il avait auparavant, puisqu’il était officier de la division des stupéfiants du Bureau de contrôle du crime organisé.

Source | bandes dessinées merveilleuses