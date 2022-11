Le Razer Naga V2 Pro est livré avec une molette de défilement réglable, des dalles latéraux magnétiques

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Razer vient de lancer quelques nouveaux modèles dans sa gamme populaire Naga de souris de jeu axées sur les MMO. Les Naga V2 Hyperspeed et V2 Pro disposent tous deux d’une connectivité sans fil et continuent d’utiliser la forme de signature de la série, mais ils sont livrés avec des composants internes mis à jour et quelques nouvelles astuces.

Le produit phare Naga V2 Pro est doté du même capteur optique Focus Pro 30K que l’on trouve dans la plupart des dernières souris de jeu haut de gamme de Razer, telles que la Viper V2 Pro et la Deathadder V3 Pro. Les boutons principaux utilisent les commutateurs optiques de 3e génération de la société évalués à 90 millions de clics, qui devraient être à l’abri des problèmes de double-clic et ne nécessitent pas de délai anti-rebond comme les commutateurs mécaniques.

Faire un retour des souris Naga précédentes est le système de panneau latéral remplaçable à chaud. Le V2 Pro est livré avec un ensemble de plaques latérales magnétiques à deux, six et douze boutons, permettant aux utilisateurs d’adapter la souris à leur goût pour n’importe quel genre de jeu ou application.

La Naga V2 Pro est la première souris de Razer à proposer sa nouvelle molette de défilement Hyperscroll Pro. Il vous permet de régler la tension de défilement, le nombre de pas et même la courbe de force de chaque tick directement depuis le logiciel Synapse de Razer.

Enfin, le V2 Pro dispose d’une connectivité sans fil 2,4 GHz et Bluetooth, avec un port USB-C à l’avant pour le chargement et le jeu filaire. De plus, la souris peut se recharger sans fil en attachant une rondelle dédiée en dessous, qui se vend séparément pour 19,99 $. Razer vend également une station d’accueil pour souris compatible qui permet une charge plus pratique et dispose d’un émetteur-récepteur intégré de 4 000 Hz, quadruplant le taux d’interrogation standard de la souris. Le Naga V2 Pro de Razer est disponible à partir d’aujourd’hui et coûte 179,99 $.

L’autre souris Razer lancée aujourd’hui, la Naga V2 Hyperspeed, réduit certaines fonctionnalités pour atteindre un prix inférieur. Il a le même capteur phare, mais la société a remplacé les commutateurs optiques par ses commutateurs mécaniques de 2e génération, qui ont l’avantage de consommer moins d’énergie. Ce dernier est essentiel, car la souris est alimentée par une pile AA standard au lieu de la pile interne rechargeable de la V2 Pro.

Le V2 Hyperspeed renonce aux panneaux latéraux interchangeables, au lieu d’avoir douze boutons fixes sur le côté. Cependant, il ajoute quelques boutons supplémentaires sur le côté supérieur gauche du bouton gauche de la souris, les utilisateurs étant libres de les mapper à l’action qu’ils préfèrent. La molette de défilement est également moins réglable, vous permettant de basculer uniquement entre un mode tactile standard et un mode de rotation libre, similaire au Basilisk V3 Pro et à de nombreuses souris Logitech.

Le Razer Naga V2 HyperSpeed ​​coûte 99,99 $ et est disponible à partir d’aujourd’hui sur la boutique en ligne de l’entreprise.