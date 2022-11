Faites de la place car Warzone 2.0 a besoin de beaucoup d’espace libre sur votre console

Warzone 2 vous fera supprimer des jeux

Le twittereur Aggiornamenti Lumia, connu pour écumer méticuleusement le Microsoft Store à la recherche de nouveautés, a annoncé que le jeu occupera pas moins de 115,62 Go d’espace disque, une quantité incroyable de données qui en effrayera sûrement plus d’un, mais comme nous verrons ci-dessous, cela peut ne pas être tout à fait exact.

Pour commencer, nous devons nous rappeler que Warzone n’est rien de plus qu’un add-on Call of Duty, mais cette fois, il semble que cela fonctionnera plus qu’un simple add-on Call of Duty Modern Warfare 2. Cela indique que pour Warzone pour fonctionner, nous devons avoir installé MW2 oui ou oui, sinon nous ne pourrons pas jouer. On peut donc comprendre que sur ces 115,62 Go les fichiers de base du jeu seront retrouvés, mais cela nous semble tout de même excessif. Faisons des comptes.

Mises à jour Lumia @ALumia_Italie Call of Duty®: Warzone™ 2.0 (Date de sortie : 14 novembre ; Taille : 115,62 Go) | Xbox 10 novembre 2022 • 09:26

Quelle est la taille de Call of Duty ?

Il suffit de jeter un œil à l’installation de Modern Warfare II pour en tirer plus de conclusions. L’installation sur une Xbox Series S serait la suivante :

Modern Warfare 2 (jeu de base) : 39 Go

Campagne : 30,7 Go

Coopératif : 5 Go

Multijoueur : 9,4 Go

Warzone2 : 6,2 Go

Tous ces forfaits totalisent 103 Go au total, donc pour atteindre lesdits 115 Go, le forfait Warzone devrait augmenter de 12 Go de plus dans les prochains jours. Cependant, si les informations d’Aggiornamenti Lumia sont correctes et font référence à l’installation propre sélectionnée dans le Microsoft Store, nous parlerions des 115 Go composés de 39 Go de jeu de base plus 76 Go de fichiers Warzone. Que pensez-vous que le compte final sera?

Quoi qu’il en soit, ce que vous devez être clair, c’est que, si vous jouez actuellement à Call of Duty Modern Warfare 2, la suppression de la campagne permettrait d’économiser 30 Go d’espace disque, donc l’installation de Warzone ne devrait pas prendre trop d’espace disque .disque.

Recuerda que si quieres liberar espacio en disco reduciendo la instalación de Call of Duty puedes desinstalar componentes independientes que no vayas a usar, como es el caso de la campaña, el modo cooperativo ya unas malas el modo multijugador, si es que Warzone te tiene absorbido totalement.

Quand Warzone 2.0 sera-t-il disponible en téléchargement ?

Le pré-téléchargement du jeu sera disponible à partir du 14 à 19h00 en France, donc ce jour-là vous pourrez préparer le terrain pour que tout soit prêt pour le lendemain 16. Ce ne sera qu’à ce moment-là que nous savoir exactement combien occupe le jeu. nouvelle Warzone, puisque peu importe le nombre de comptes que nous faisons, nous sommes sûrs de ne pas avoir raison. Voulez-vous sauter déjà en parachute? Allez faire de la place, c’est sûr.