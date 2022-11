Alba et Shadow Tactics : Blades of the Shogun, jeux gratuits sur Epic Games Store

Chaque jeudi, il y a une rotation de jeux gratuits sur Epic Games Store. Après avoir donné Filament et Rising Storm 2: Vietman, les éléments suivants sont désormais disponibles sur la plateforme. Il s’agit de Shadow Tactics : Blades of the Shogun et Alba, deux propositions différentes que vous pouvez ajouter de manière permanente à votre bibliothèque jusqu’au 17 novembre prochain à 17h00 (CEST). À cette date, ils seront remplacés par les deux jeux suivants, Dark Deity et Evil Dead : The Game.

Situé dans le Japon féodal, Shadow Tactics : Blades of the Shogun est un jeu vidéo se déroulant à l’époque d’Edo. Les joueurs devront incarner un groupe de guerriers qui doivent se fondre dans l’ombre et utiliser leur tête pour élaborer des tactiques et infiltrer les différents emplacements ennemis. Bien que travailler en équipe puisse être difficile au début, des alliances et des amitiés se forgeront au fil du temps.

Alba: A Wildlife Adventure, quant à lui, est un titre développé par les responsables de Monument Valley et Assemble with Care. « Rejoignez Alba alors qu’elle rend visite à ses grands-parents sur une île méditerranéenne pittoresque », lit-on dans le synopsis officiel. « Notre protagoniste veut profiter d’un été tranquille à explorer l’environnement naturel avec son amie Inés, mais après avoir vu un animal en danger, elle décide de prendre les choses en main. »

Comment télécharger gratuitement sur PC

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse e-mail et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, accédez au lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez désormais accès à votre bibliothèque de jeux.

Source : store de jeux épiques