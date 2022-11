Apple investit 450 millions de dollars pour préparer le SOS d’urgence via un service satellite

En un mot: le service SOS d’urgence via satellite d’Apple devrait être lancé plus tard ce mois-ci aux États-Unis et au Canada. Une fois en ligne, les modèles d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Pro pourront se connecter directement aux satellites en orbite autour de la Terre afin de communiquer avec les services d’urgence en dehors de la couverture mobile ou Wi-Fi.

Apple a révélé un investissement initial de 450 millions de dollars pour que sa fonction SOS d’urgence via satellite soit opérationnelle plus tard ce mois-ci.

L’argent proviendra du Fonds de fabrication avancée d’Apple, qui a été lancé avec un pool initial de 1 milliard de dollars pour aider à stimuler les emplois manufacturiers aux États-Unis. Le fabricant de Gorilla Glass Corning a été parmi les premiers bénéficiaires, recevant un investissement de 200 millions de dollars à la mi-2017 pour aider à la recherche et au développement, aux besoins en biens d’équipement et au traitement du verre.

Apple a déclaré que la majeure partie du financement ira à Globalstar, son principal partenaire sur le projet. L’argent sera utilisé pour apporter des améliorations essentielles au réseau de satellites et de stations au sol de l’entreprise. Cupertino a déclaré que plus de 300 employés de Globalstar travaillent actuellement sur l’entreprise.

Le SOS d’urgence par satellite a été annoncé comme une fonctionnalité remarquable lors de l’introduction de l’iPhone 14 en septembre. Il utilisera le spectre dans les bandes L et S qui est spécifiquement désigné pour les services mobiles par satellite par le Règlement des radiocommunications de l’UIT.

Lorsqu’un utilisateur d’iPhone fait une demande SOS d’urgence via satellite, il est transmis à l’un des 24 satellites en orbite terrestre basse (LEO) avant d’être acheminé vers l’une des nombreuses stations au sol dans le monde équipées d’antennes haute puissance conçues et fabriquées pour Apple par Cobham Satcom . Une fois reçu, le message sera alors transmis au service d’urgence approprié ou à un centre relais si les services locaux ne peuvent pas recevoir de SMs.

Globalstar a installé plusieurs antennes à chacune de ses stations terrestres existantes, y compris ses plus récentes installations à Hawaï et au Nevada. La fonctionnalité peut également être utilisée pour partager manuellement votre position avec Find My afin de fournir un sentiment de sécurité lors d’une randonnée ou d’un camping hors réseau.