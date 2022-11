Location mobile : libérez quand vous voulez et ne payez que le temps d’utilisation

La technologie progresse à un rythme impressionnant et chaque année, nous obtenons de nouvelles versions de nos téléphones préférés. Cela fait que ce que nous avons sorti il ​​y a des mois est déjà dépassé au niveau technique et que le désir d’avoir un nouvel appareil grandit avec moins de temps qu’avant, notamment parce que nous ne voulons pas faire de grosses dépenses. Pour cette raison, l’idée de passer à la location se répand de plus en plus : profitez du téléphone aussi longtemps que vous le souhaitez, renouvelez-le quand vous le souhaitez et sans vous compliquer avec les prix élevés actuels. Ce sont tous des avantages.

Bien que la location soit un concept étroitement lié à la voiture, nous sommes habitués à payer pour l’utilisation de toutes sortes de divertissements (cinéma, séries, musique, technologie cloud, etc.), un modèle qui s’impose également fortement dans le mobile. groupe d’appareils. Selon une étude du cabinet de conseil IO Research, près de 38% des utilisateurs espagnols sont désormais prêts à passer à ce modèle de location d’appareils, car il présente bien plus d’avantages que la pratique habituelle consistant à financer le paiement d’un appareil au mois. Et pourtant, 23% des utilisateurs achètent déjà leur téléphone de manière financée, malgré les risques qu’il comporte et qui sont éliminés avec la location.

L’un de ces risques est, par exemple, le fait de payer pendant de nombreux mois un appareil que vous voudrez peut-être changer au bout d’un an ou d’un an et demi, ou le fait qu’après une panne vous ne souhaitiez pas investir dans le réparation en raison du paiement mensuel qui est déjà en cours. Si l’on tient compte du fait que 8 utilisateurs sur 10 ne tirent aucun profit de leur ancien mobile, qu’ils finissent par garder (59,49%) ou le donner (14,19%), au final cet achat est dévalué. La location évite cela et bien plus encore. nous vous disons

Location : nouveau mobile, renouvellement quand vous le souhaitez et assurance incluse

Profiter d’un Smartphone chez Rentik, un service de location mobile pionnier, apporte avec lui une série d’avantages que vous n’aviez peut-être pas pris en compte jusqu’à présent. La première chose est de pouvoir choisir entre les meilleures marques et modèles du marché. Une fois cela fait, sachez que vous avez une assurance tous risques incluse avec laquelle vous serez couvert et ne vous inquiétez pas. Même s’il est volé. Vous payez simplement les frais convenus mois par mois et lorsque vous souhaitez changer de mobile pour quelque raison que ce soit, vous pouvez le faire en toute flexibilité.

Tout cela avec un système de gestion en ligne ou dans l’un des plus de 800 points de vente physiques où vous pouvez faire un Rentik, sans paperasse et qui se gère en seulement deux minutes : le téléphone arrive à la maison, vous le mettez en marche et vous oublier de payer pendant des années et des années, de devoir le revendre plus tard et de s’inquiéter au cas où il subirait un accident.

Rentik offre un service complet sans surprise ni dépenses imprévues : ce que vous payez mois après mois est ce qui vous garantit d’utiliser les dernières technologies disponibles et d’être assuré contre le vol, le bris d’écran ou d’autres pannes.

Si vous n’utilisez pas une location c’est que vous ne la connaissez pas

La réalité du marché espagnol est que le leasing mobile offre des avantages dont beaucoup de gens ne sont pas conscients. Selon la même étude citée plus haut, près de la moitié des sondés sont intéressés de pouvoir changer de mobile quand ils le souhaitent. Si l’on ajoute à cela le fait que 4 utilisateurs sur 10 considèrent qu’il est important de se protéger contre les cyber-attaques, force est de constater que la location est une option en plein essor et pleine d’avantages dans un marché où les utilisateurs voient de plus en plus mal le prix excessif des terminaux neufs. A tel point que 70% des Espagnols considèrent déjà que le prix des téléphones portables est excessivement cher. Avec Rentik, cela fait déjà partie de l’histoire.

Vous pouvez en savoir plus sur Rentik et ses avantages via ce lien.