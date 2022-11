Comment recycler la plupart des types d’appareils électroniques chez Apple, Best Buy et Staples

Curieux de savoir où vous pouvez recycler gratuitement de vieux appareils et plus encore ? Lisez la suite pour savoir comment recycler les appareils électroniques de n’importe quelle marque chez Apple, Best Buy, Staples, etc.

Les déchets électroniques sont un problème car ils sont devenus le type de déchets qui connaît la croissance la plus rapide dans le monde. Le bon côté des choses est qu’il existe des moyens très simples de recycler correctement vos anciens appareils et presque tous les appareils électroniques ou électroménagers, peu importe où vous les avez achetés ou s’ils sont endommagés.

Gardez à l’esprit que ces programmes de recyclage gratuits sont distincts des options d’échange où vous pouvez obtenir de l’argent ou de la valeur pour vos anciens appareils qui fonctionnent comme le programme d’échange d’Apple ou via notre partenaire Decluttr.

Comment recycler les appareils électroniques chez Apple, Best Buy et Staples

Effacez les données de votre appareil si possible Apportez votre appareil ou d’autres appareils électroniques dans un magasin Apple, Best Buy ou Staples pour un recyclage gratuit Staples offre même un crédit en magasin pour le recyclage de vos appareils électroniques Apple propose des options de recyclage en ligne dans certains pays Si vous souhaitez vérifier si votre appareil sera accepté, consultez les ressources ci-dessous Si vous n’avez pas de magasin Apple, Best Buy ou Staples dans votre région, consultez ce localisateur de recyclage pour trouver une autre option.

Pointe: Apple et Staples sont parfaits pour les petits et moyens appareils électroniques, tandis que Best Buy est idéal pour les gros, car ils acceptent les téléviseurs et les appareils électroménagers (Best Buy facture certains gros appareils).

Magasins Apple

D’après mon expérience, Apple acceptera presque n’importe quel appareil électronique de n’importe quel fabricant pour un recyclage gratuit. Si vous avez un appareil électronique volumineux ou unique à recycler, vous pouvez appeler votre magasin local pour vérifier avant de le transporter.

Agrafes

Staples accepte une très large gamme d’appareils pour son programme de recyclage gratuit. Mieux encore, Staples offre un crédit en magasin de 5 $ pour le recyclage de l’appareil et de 2 $ par cartouche d’encre ou de toner.

Staples le note n’accepte pas: climatiseurs, piles alcalines, électroménagers, imprimantes et copieurs sur pied, électroménagers de cuisine, lampes ou ampoules, gros serveurs, gros haut-parleurs, piles au lithium non rechargeables, détecteurs de fumée, téléviseurs et vaporisateurs.

Meilleur achat

Voici la liste des articles acceptés par Best Buy (ils facturent des frais pour les gros appareils électroménagers) :

