Call of Duty: Warzone 2.0 tire au cœur du fan avec le retour de plusieurs cartes classiques

Call of Duty: Warzone 2.0 trace fermement sa voie vers le marché. La suite du succès de la bataille royale arrivera le 16 novembre sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC au format free to play, c’est-à-dire en accès gratuit mais avec des microtransactions facultatives à l’intérieur. Al Mazrah est le scénario choisi pour être la zone de jeu initiale, qui sera composée de 18 principaux points d’intérêt. Plusieurs d’entre elles tirent au cœur du fan : voilà à quoi ressemblent les recréations de plusieurs cartes classiques que vous y trouverez.

Warzone 2.0 contre le Call of Duty original : pure nostalgie

Comme le rapporte CoDIntel sur Twitter, plusieurs utilisateurs réguliers du data mining ont réussi à accéder au contenu officiel de Warzone 2.0 via Modern Warfare 2. La première exploration nous laisse avec la confirmation de la présence de cinq cartes classiques. Dans le tweet sous ce paragraphe, vous trouverez la comparaison.

Les élus, à notre connaissance, sont Showdown (Call of Duty 4 : Modern Warfare), Terminal (Call of Duty : Modern Warfare 2), Highrise (Call of Duty : Modern Warfare 2), Quarry (Call of Duty : Modern Warfare 2) et Dôme (Call of Duty : Modern Warfare 3). La recréation est vraiment fidèle : l’amélioration graphique nous permet de revivre les moments d’un nouveau point de vue.

Sans surprise, ces points d’intérêt sont également pris en compte dans les matchs DMZ, le mode de style Escape from Tarkov arrivant dans la bataille royale le même jour. Au moment d’écrire ces lignes, aucun détail approfondi n’a été partagé à part ce concept auquel nous avons fait allusion de collecter du butin et de vous extraire vivant. Allez-vous risquer votre jeu pour obtenir cet objet spécial ou préférez-vous fuir pour vous améliorer lors du prochain raid ? Vous décidez comment continuer votre chemin.

