Les meilleures méthodes pour monter de niveau rapidement dans CoD Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 met une grande partie de son muscle post-lancement en multijoueur. La quête pour débloquer des accessoires et des camouflages joue un rôle majeur dans la progression de votre profil. Pas seulement parler du mode lui-même, mais penser surtout au lancement de Warzone 2.0, disponible à partir du 16 novembre sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Par conséquent, nous examinons quels sont les meilleurs moyens d’acquérir de l’expérience le plus rapidement possible.

Les meilleures méthodes pour acquérir de l’expérience dans Modern Warfare 2

L’une des astuces les plus utilisées par la communauté dans ces premières semaines de jeu est liée aux véhicules Ground War et Invasion. Étant piloté par un ennemi, chaque fois que vous infligez des dégâts, vous gagnez une petite partie de l’expérience sur une base continue. La clé est d’équiper la Concussion Mine, disponible dans le menu Field Upgrades.

Lorsque vous êtes au-dessus d’un véhicule ennemi, laissez tomber la mine et une fois activée, vous obtiendrez des milliers de points d’expérience. Lorsque c’est fait, répétez le processus : réapparaissez dans un hélicoptère ami, parachutez, atterrissez sur le toit d’un véhicule ennemi et larguez la mine. Si vous essayez d’augmenter les niveaux d’une arme, vous devez tenir compte du fait que l’expérience que vous avez entre vos mains au moment où vous recevez les points ajoutera de l’expérience.

Gardez cette dernière clé. Dirigez-vous maintenant vers le mode Kill Confirmed. Prenons le cas où vous cherchez à mettre à niveau des armes difficiles comme le couteau, le bouclier personnel ou le lance-roquettes: créez un chargement avec l’avantage Excess Means, qui vous permet de manier deux armes principales en même temps. Tuez un ennemi avec votre arme habituelle et dirigez-vous vers la casquette avec le secondaire que vous souhaitez utiliser pour l’améliorer. Vous pourrez atteindre le dernier niveau sans faire un seul mort.

Source : fait maison