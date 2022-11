Cette « veste d’invisibilité » peut vous cacher (à grands frais) des caméras infrarouges

La veste recouverte de graphène a été créée à Londres par les jumeaux Tidall, spécialisés dans la création de vêtements futuristes. Parmi leurs productions, il y a aussi les vestes pour l’apocalypse aux manteaux pour Mars.

Ils ne conçoivent pas des vêtements pour la prochaine saison, mais pour le siècle prochain. Les jumeaux Steve et Nick Tidball à l’intérieur de leur laboratoire caché derrière un Travelodge à King’s Cross, à Londres, ont créé une veste, Apocalypse, conçue pour résister à la lave et à l’érosion chimique, un manteau Mars anti-poussière avec une » poche vomi imprimée en 3D, et un gilet solaire qui émet de la lumière en cas de besoin. La dernière invention futuriste, toujours en test, est une veste d’invisibilité. Ouais, comme la cape Harry Potter.

Ils l’appellent veste de camouflage thermique, elle est blanche avec des rayures verticales gris foncé, composée de 100 couches de graphène. Le matériau le plus conducteur et le plus cher au monde (et en fait il a fallu 100 000 £ pour le fabriquer). Grâce aux patchs, la veste vous permet d’être invisible mais uniquement aux caméras infrarouges. Les jumeaux Tidball expliquent qu’en utilisant le graphène dans un avenir (pas proche), il sera possible de construire une version qui fonctionne également sur le spectre visible.

Comment est fabriquée la veste d’invisibilité ?

Les patchs de graphène peuvent être programmés pour imiter les niveaux de rayonnement de l’environnement environnant, ou au moins une partie du spectre, afin qu’ils disparaissent dans la lumière infrarouge. « Nous voulions montrer que pour construire une cape d’invisibilité, il faut mélanger quelque chose de doux, un vêtement, avec quelque chose de dur, des appareils optiques. »

Les bandes de graphène peuvent être programmées individuellement, pour émettre différents niveaux de rayonnement thermique afin qu’elles puissent se fondre dans l’environnement environnant. Par exemple, si un hélicoptère de la police survolait une zone équipée de caméras thermiques, il ne serait pas en mesure d’identifier qui porte la « veste d’invisibilité ».

Il a fallu trois ans pour fabriquer le prototype. La société des frères Tidball, Vollebak (qui en flamand indique « tout faire ») a travaillé avec le professeur Coskun Kocabas du National Graphene Institute de l’Université de Manchester.

A quoi sert la veste ?

Lorsque le premier ballon a décollé en 1783, on a demandé à Benjamin Franklin « A quoi ça sert ? », et il a répondu « A quoi sert un bébé ? ». Ici, les jumeaux Tidball suivent cette tendance. « Nous faisons des choses pour le plaisir », expliquent-ils au Guardian. « À un moment donné, nous serons sur notre lit de mort et nous penserons : qu’ai-je fait ? J’ai apprécié? Nous essayons de proposer des idées dont nous serons fiers ».

« Les défis auxquels nous avons été confrontés étaient : comment bien dormir avant de courir ? Si vous mourez d’hypothermie, vos vêtements peuvent-ils vous aider ? Si votre lampe frontale s’éteint en pleine nuit, les vêtements peuvent-ils être une solution ? Quand vous avez fini de courir à travers l’Amazonie, que faites-vous de vos vêtements s’ils sont couverts d’excréments et de fourmis ? ». Le processus créatif de Vollebak ressemble plus à un courant de conscience provocateur qu’à un projet d’entreprise. Pourtant ça marche.

Les produits futuristes de Vollebak

Ils ont créé tout sauf des vêtements ordinaires. Parmi les produits des jumeaux Tidball figurent des vêtements incroyablement légers qui sèchent très vite, un sweat à capuche pour la détente qui se ferme avec le zip sur le visage (il y a des trous pour respirer), une veste solaire qui peut émettre de la lumière, des vêtements entièrement confectionnés à partir de matière naturelle que l’on peut enterrer à la fin de sa vie, des t-shirts en algues noires. La veste que Steve porte lors de l’interview durera 100 ans mais est faite de déchets, expliquent-ils. Ensuite, il y a les combinaisons spatiales avec poches anti-gravité, les ultra-résistantes, les vestes fabriquées à partir d’anciennes combinaisons de pompier, les morceaux de gilets pare-balles et les charges dorées.

Les clients des jumeaux Tidall

Les prix reflètent les matériaux et les techniques utilisés, explique Nick. « Avant d’être commercialisée, toute nouvelle technologie coûte forcément cher. » En effet, le manteau à énergie solaire coûte 395 £, le gilet Mars 795 £ et la veste d’invisibilité 100 000 £.

Pourtant, il existe un marché (d’élite). Bear Grylls, hôte du programme Last Survivor, a acheté le sweat-shirt ignifuge et coupe-vent de 100 ans, « probablement aussi à l’épreuve des ours. » Brad Pitt a opté pour la veste à énergie solaire. L’ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, le réalisateur Christopher Nolan, L’artiste Airbnb Olafur Eliasson et Joe Gebbia,

« C’est une époque folle, de changement climatique, de pénurie de ressources, de propagation de maladies dans le monde, de colonisation de l’espace », déclare Steve. « Nous regardons autour de nous et nous nous demandons pourquoi personne d’autre ne prévoit cela? »