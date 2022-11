Elon Musk vend 19,5 millions d’actions Tesla d’une valeur de 3,9 milliards de dollars

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Elon Musk a de nouveau vendu des millions de ses actions Tesla, des mois après avoir affirmé qu’il avait fini de vendre. Une US Securities and Exchange Commission montre qu’il a vendu 19,5 millions d’actions du géant des véhicules électriques, d’une valeur d’environ 3,9 milliards de dollars.

En avril, Musk a vendu pour 8,4 milliards de dollars d’actions Tesla afin de lever des fonds pour son rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars. Le milliardaire a déclaré à l’époque qu’il n’envisageait plus de vendre, mais cela a changé en août lorsque Musk a vendu 7,92 millions d’actions supplémentaires d’une valeur d’environ 6,9 milliards de dollars.

La deuxième vente a eu lieu alors que Musk était impliqué dans une bataille juridique avec Twitter après son retrait de l’acquisition. Il a déclaré que dans le cas où Twitter gagnerait l’affaire et forcerait le socket de contrôle, et que certains partenaires constructeurs financiers ne se présenteraient pas, il était important d’éviter la vente d’urgence des actions de Tesla. Encore une fois, Musk a déclaré à l’époque qu’il avait fini de vendre.

Oui. Dans le cas (espérons-le peu probable) où Twitter force la conclusion de cet accord * et * certains partenaires constructeurs financiers ne se présentent pas, il est important d’éviter une vente d’urgence des actions Tesla. – Elon Musk (@elonmusk) 10 août 2022

Mais l’homme le plus riche du monde vient de vendre 19,5 millions d’actions supplémentaires, ce qui indique qu’il a levé près de 20 milliards de dollars cette année grâce à leur vente et a ramené le nombre total d’actions Tesla qu’il possède à environ 135 millions.

Le cours de l’action de Tesla est passé d’un peu moins de 400 dollars au début de 2022 à 191 dollars au moment de la rédaction, son point le plus bas de l’année jusqu’à présent. Musk a vu sa valeur nette totale chuter de 90 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois, mais il reste au sommet de la riche liste de Bloomberg avec une fortune personnelle de 179 milliards de dollars.

Alors, pourquoi Musk a-t-il fait une autre vente après avoir dit qu’il avait fini de vendre ? Il est probable que l’argent ira vers Twitter. La plate-forme tire l’essentiel de ses revenus des annonceurs, dont beaucoup se sont éloignés depuis l’acquisition de Musk, craignant que ses appels à réduire la modération ne rendent le site encore plus toxique, bien que Musk est sévir contre les imitateurs.

Le nouveau propriétaire de Twitter tente d’améliorer sa situation financière en augmentant le prix de Twitter Blue à 8 $ par mois et en liant le service aux vérifications (après les mi-parcours). Il a également réduit considérablement le nombre d’employés et a même envisagé de mettre tout Twitter derrière un paywall.

Comme l’a noté The Verge, Twitter doit payer 1 milliard de dollars par an en intérêts sur les emprunts contractés par Musk pour racheter l’entreprise. Une façon de s’assurer que cela se produise est que Musk paie lui-même l’argent, qu’il collecte en vendant des actions Tesla. Ne soyez pas surpris s’il finit par en vendre d’autres quelques mois plus tard.