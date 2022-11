Bethesda prévient : Starfield ne sera pas Skyrim dans l’espace

Celui qui est sans péché jette la première pierre. Qui n’a pas pensé à Skyrim ou Fallout après le premier gameplay de Starfield, parlez maintenant ou taisez-vous pour toujours. Les réminiscences entre les trois sagas sont impossibles à éviter et nous ne le pensons pas comme une mauvaise chose. Ce sont précisément leurs similitudes qui nous amènent à penser que nous sommes confrontés à l’un de ces jeux que personne ne devrait manquer. Cependant, dans une interview avec son collègue GameSpot, Matt Booty nous a invités à ne pas considérer Starfield comme une version de Skyrim dans l’espace. Ainsi parlait le patron de Xbox :

« Todd Howard n’est pas du genre à se tenir sur ce qu’ils ont déjà construit. Son approche n’est pas d’entrer et de mettre une nouvelle skin sur quelque chose de vieux. Il y aura une quantité insensée de choses qui changeront et avanceront avec Starfield. Il y a juste trop de choses que les fans de Bethesda n’ont jamais vues auparavant. J’ai la chance d’être impliqué dans les rapports sur l’état du développement et c’est amusant de voir l’équipe travailler si dur et peaufiner une si grande partie du jeu. «

Un des premiers changements : le système de dialogue

Le meilleur exemple de ce que dit Booty nous a été offert par Bethesda elle-même il y a quelques semaines. Nous nous référons aux dialogues du jeu et à son nouveau système de persuasion. Le développeur a confirmé que Starfield aura plus de 250 000 lignes de dialogue (le double de Fallout 4, avec 111 000) et a reconnu que même s’il aura le style habituel du studio, ils auront également de nouvelles fonctionnalités importantes. Maintenant, dans chaque conversation, nous aurons quelques points de persuasion que nous dépenserons pour mener la conversation où nous voulons. Une mauvaise gestion de ceux-ci nous laissera sans réponses, accords et avantages, entre autres choses.

Nous verrons avec quoi d’autre ils nous surprendront d’ici le lancement de Starfield, reporté à 2023 et toujours sans fenêtre de lancement. La seule chose sûre est qu’il sortira sur PC et Xbox Series X | S, étant disponible au lancement sur Game Pass.