Windows 11 (mise à jour KB5019980) : toutes les actualités

C’est le deuxième mardi du mois, ce qui indique qu’il est temps pour un autre Patch Tuesday. Les systèmes exécutant Windows 11 version 22H2 peuvent installer la mise à jour KB5019980. Alors que ceux sur Windows 11 version 22H1 peuvent obtenir la mise à jour KB5019961. Comme d’habitude, les mises à jour incluent diverses corrections de bugs et améliorations.

Nouveautés de la mise à jour KB5019980 de Windows 11 (Build 22621.819)

Résout un problème affectant l’explorateur de fichiers. Il ne localise pas les dossiers.

Résout les problèmes de sécurité du système d’exploitation Windows.

La mise à jour inclut également les améliorations de sécurité fournies avec la mise à jour KB5018496 (s’ouvre dans un nouvel onglet) le 25 octobre 2022.

Améliorations de la sécurité dans la mise à jour KB5019980 de Windows 11 (Build 22621.819)

Nouveauté! Améliore les traitements de recherche visuels de la barre des tâches pour améliorer la découvrabilité. Ceci est initialement disponible pour un petit public et se déploie plus largement dans les mois suivants. Certains appareils peuvent remarquer des traitements visuels différents lorsque nous recueillons des commentaires. Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles vous pourriez voir ces modifications, consultez Rechercher n’importe quoi, n’importe où (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Nouveau Améliore l’expérience de sauvegarde lors de l’utilisation de votre compte Microsoft (MSA). Certains appareils peuvent remarquer des traitements visuels pour cette amélioration. Ceci est initialement disponible pour un petit public et se déploie plus largement dans les mois suivants.

Nouveau! Ajoute des améliorations à l'expérience du compte Microsoft dans les paramètres. Par exemple, vous pouvez gérer votre abonnement Microsoft OneDrive et les alertes de stockage associées.

Nouveauté. Ajoute le Gestionnaire des tâches au menu contextuel lorsque la barre des tâches est cliqué avec le bouton droit. Cette fonctionnalité sera déployée dans les prochaines semaines.

Résout un problème qui affecte Microsoft Edge en mode IE. Les titres des fenêtres contextuelles et des onglets sont erronés.

Résout un problème qui pouvait entraîner l’apparition d’artefacts de lignes verticales et horizontales à l’écran.

Résout un problème qui empêche l’interface utilisateur des informations d’identification de s’afficher en mode IE lors de l’utilisation de Microsoft Edge.

Résout un problème qui pouvait entraîner l’échec de la synchronisation audio lors de l’enregistrement d’un jeu à l’aide de la Xbox Game Bar.

Résout un problème affectant l’explorateur de fichiers. Il est moins fiable lors de la navigation dans les dossiers Microsoft OneDrive.

Correction d’un problème affectant le menu Démarrer. Ne fonctionne plus lorsque vous utilisez des raccourcis clavier pour déplacer des éléments épinglés à un dossier vers le bas d’une liste.

Arrête le début de l’heure d’été en Jordanie à la fin du mois d’octobre 2022. Le fuseau horaire de la Jordanie passera définitivement au fuseau horaire UTC+3.

Vous pouvez obtenir la dernière version de Windows via Windows Update, Microsoft Update ou le catalogue Microsoft Update (ouvre dans un nouvel onglet). Il est également disponible via Windows Update for Business et Windows Server Update Services (WSUS).