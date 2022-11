SoundPeats Free 2 Classic, un scandale pour son prix

C’est une collaboration intéressante que nous avons avec SoundPeats. Ayant essayé des écouteurs sans fil bon marché dans le passé, j’ai été ébouillanté. La qualité et même les images promotionnelles étaient trompeuses. Cela a généré une grande méfiance lors de l’achat d’écouteurs qui ne coûtent pas une fortune.

Après avoir essayé le SoundPeats Air, il était temps pour un casque avec un meilleur maintien et les sensations sont imbattables. Nous allons détailler notre expérience avec le SoundPeats Free 2 Classic.

Comme par hasard et malgré ce que l’on peut penser SoundPeats a l’expérience de plus de 10 ans derrière lui. Cette entreprise a 12 ans d’histoire dans la fabrication d’écouteurs et les rend de mieux en mieux à tous points de vue.

SoundPeats Free 2 Classic : ergonomie et qualité au creux de la main

La première chose que nous apprécions est l’emballage, très soigné et petit. Ils font attention aux détails et c’est appréciable. Mais, sans qualité sonore, cela ne sert à rien. Heureusement, ces écouteurs sonnent bien.

Avec un boîtier minuscule mais robuste, ces SoundPeats n’ont rien à envier à de nombreux casques du marché. Le boîtier en plastique qui imite la texture du cuir répond parfaitement au reste des éléments que nous avons vus dans ces écouteurs. Et la zone extérieure nous permet de profiter de gestes pour contrôler ce que nous faisons avec nos SoundPeats.

La technologie utilisée est le bluetooth 5.1 pour profiter de cette norme. Et sa qualité audio repose sur un diaphragme de 6 mm, ce qui peut sembler petit mais c’est un exploit dans un si petit espace. D’autres détails intéressants sont ses gestes tactiles comme nous l’avons déjà indiqué et son certificat IPX5. Ce certificat nous garantit de pouvoir les utiliser lorsque nous faisons du sport tant que nous ne transpirons pas beaucoup.

Son autonomie est une autre bonne surprise, offrant 8 heures de lecture et jusqu’à 3 charges depuis son boîtier. Cela nous permet d’atteindre environ 31 heures d’autonomie sans aucun chargeur.

Les gestes tactiles dont nous disposons

Une pression sur l’écouteur gauche pour baisser le volume

Une pression sur l’écouteur droit pour augmenter le volume.

Deux pressions distinctes pour mettre en pause/reprendre la lecture sur l’un d’eux, et également pour répondre/raccrocher un appel entrant.

Appuyez sur l’écouteur gauche et maintenez-le enfoncé pendant 1,5 seconde pour passer à la piste précédente.

Appuyez sur l’écouteur droit et maintenez-le enfoncé pendant 1,5 seconde pour passer à la piste suivante.

Appuyez et maintenez n’importe quel écouteur pendant 1,5 seconde pour rejeter un appel entrant.

Trois touches sur n’importe quel écouteur pour activer l’assistant vocal mobile.

Appuyez longuement sur 2 secondes sur n’importe quel écouteur pour basculer entre deux appels.

Appuyez et maintenez n’importe quel casque pendant 6 secondes pour activer manuellement le mode d’appairage.

conclusion

SoundPeats continue d’améliorer la qualité audio et si nous voulons un bon son et une bonne suppression du bruit, ces écouteurs sont une alternative économique et des plus élégantes. Peut-être que la marque devrait se concentrer sur l’amélioration de la qualité du microphone et de la qualité des appels pour atteindre l’excellence, mais nous sommes face à des écouteurs qualité/prix fortement recommandés.