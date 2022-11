Sylvester Stallone dit au revoir à Rocky et accuse le cours « le plus sombre » de Creed 3

L’infatigable Sylvester Stallone, qui a été Rocky au cinéma pendant des décennies, ne sera pas dans Creed 3, le troisième volet de la saga spin-off avec Michael B. Jordan (Black Panther, Sans remords), une nouvelle que l’on connaissait déjà mais à ce que Sly lui-même a de nouveau mentionné dans une récente interview avec The Hollywood Reporter. Une conférence dans laquelle l’acteur légendaire regrette de ne pas avoir participé à la clôture de la trilogie Adonis Creed et dans laquelle il accuse également la dérive « la plus sombre » qu’a prise la série de films dérivés elle-même : « C’est une situation malheureuse parce que je savoir ce qui aurait pu être « , a déclaré Stallone.

Sly dit au revoir à Rocky impliqué dans la polémique

Ainsi, Stallone est déçu d’être le seul membre de la saga Rocky qui ait été mis de côté pour le troisième volet de Creed, sans même qu’on lui demande s’il voulait en faire partie, selon l’acteur vétéran : « C’est le cas typique cas de choisir des aspects de Rocky à sa convenance sans même me demander si je veux le rejoindre. Je ne suis pas producteur exécutif des films Creed. C’est Ryan Coogler. C’est Michael B. Jordan. Ce n’est pas à moi. Je suis le seul qui reste dehors », reconnaît Stallone.

Por si fuera poco, Stallone no duda en cargar contra el rumbo que ha tomado la saga spin-off de Rocky, criticando la oscuridad que parece haber inundado la franquicia con Adonis enfrentándose a su pasado: “Es una situación lamentable porque sé lo que podría avoir été. Elle a été prise dans une direction assez différente de celle que j’aurais prise.

« C’est une philosophie différente, celle d’Irwin Winkler et de Michael B. Jordan. Je leur souhaite bonne chance, mais je suis beaucoup plus sentimental. J’aime voir mes héros réduits en bouillie, mais je ne veux pas qu’ils entrent dans cet espace sombre. J’ai l’impression que les gens ont déjà assez d’obscurité », conclut Stallone.

Rappelons qu’en 2021 Michael B. Jordan annonçait déjà que Stallone ne continuerait pas dans la saga Creed, bien qu’il ait assuré que le troisième volet avait pour but d’honorer la saga Rocky, « faire avancer Adonis et la famille qu’il a créée », en référence à la nouveaux personnages des films dérivés de Rocky.

Credo 3 ouvre ses portes le 3 mars 2023 avec Michael B. Jordan et Jonathan Majors en tête-à-tête.

Source | The Hollywood Reporter