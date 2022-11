Qu’est-ce que Satan 2, le missile nucléaire hypersonique que Poutine veut tester d’ici la fin de l’année

Connu dans le jargon militaire sous le nom de RS-28 Sarmat, il s’agit d’un missile à propergol liquide conçu pour larguer jusqu’à 15 ogives nucléaires avec une portée estimée à environ 18 000 km.

Le test d’éjection du Sarmat ICBM au cosmodrome de Plesetsk / Source : ministère russe de la Défense

Vladimir Poutine prévoit un nouveau lancement test de l’ICBM Satan 2, connu dans le jargon militaire sous le nom de RS-28 Sarmat, avant la fin de 2022. Il a déclaré à l’agence de presse IMPÔT un porte-parole du ministère russe de la Défense, selon lequel «les essais de conception en vol du Sarmat pourraient se poursuivre avec un deuxième lancement d’essai à effectuer d’ici la fin de cette année« Après le premier vol en avril dernier depuis le cosmodrome de Plesetsk, dans la région d’Arkhangelsk. Le missile russe, conçu pour remplacer l’ancien SS-18 Satan, est l’une des six nouvelles « super-armes » dévoilées par Poutine il y a quatre ans et est conçu pour larguer jusqu’à 15 ogives nucléaires, avec une portée estimée jusqu’à 18 000. km. Dans la charge utile, différentes combinaisons d’armes peuvent être installées (10 ogives lourdes ou 15 plus légères) ou jusqu’à 24 véhicules porteurs hypersoniques Avangard, ou une combinaison d’ogives et de contre-mesures spécialement conçues pour vaincre les systèmes anti-missiles.

Le missile hypersonique nucléaire Satan 2 (Sarmat)

Le Satan 2 (RS-28 Sarmat) est un missile à propergol liquide à trois étages pesant environ 208 tonnes au lancement, 35,3 mètres de long et 3 mètres de diamètre. Désigné comme missile balistique intercontinental (ICBM), le Sarmat peut transporter une charge utile de 10 tonnes et, en tant que prémisse, peut charger une grande variété d’options d’ogives nucléaires et de combinaisons d’ogives et diverses contre-mesures contre les systèmes de missiles anti-balistiques.

Selon les médias russes, il est capable d’atteindre des cibles à des distances pratiquement illimitées (avec une portée de 18 000 kilomètres, il peut atteindre n’importe quel continent) et est conçu pour échapper aux défenses antimissiles ennemies grâce à une phase de montée plus courte que ses prédécesseurs. Sa vitesse est égale à vingt fois celle du son.

Développé dans les années 2000 au Makeyev State Rocket Center (qui fait partie de l’agence spatiale Roscosmos) et produit à Krasmash – un important fabricant de missiles balistiques lancés par des sous-marins à propergol liquide dans l’ex-URSS – il a été achevé en tant que premier prototype à la fin de 2015, mais des déficiences techniques du système de lancement et des retards techniques ont entraîné plusieurs reports de sa mise en service, initialement prévue en 2018. Le premier contrat de production du Satan 2 a été signé en août 2022.

Auparavant, Dmitri Rogozine, directeur général de Roscosmos, avait déclaré que le missile balistique intercontinental russe Sarmat (ICBM) serait bien plus puissant que toute autre arme stratégique, y compris le missile américain Minuteman-III. « Il s’agit d’un missile beaucoup plus puissant que d’autres armes stratégiques, y compris le missile Minuteman-III, qui est en service aux États-Unis, à la fois en termes de portée mondiale et de puissance des ogives pouvant être lancées sur le territoire d’un attaquant. « , a déclaré Rogozine dans une interview à la chaîne de télévision Russie-24.

Selon Rogozine, les données techniques rendent cette fusée invulnérable aux systèmes de défense antimissile existants et futurs des États-Unis et de l’OTAN. « C’est un énorme succès pour nos concepteurs et nos ingénieurs. Nous sommes très fiers », a ajouté Rogozine.