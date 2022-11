Pokémon Scarlet and Purple confirme les terincursions de cristal noir et à quoi ressembleront leurs événements

Pokémon Scarlet and Purple décrit le chemin qu’il empruntera lors de ses premiers pas sur le marché. Les événements vous permettront d’obtenir des Pokémon spécifiques pendant des plages horaires spécifiques qui montreront des teratypes différents de ceux habituels vus par Paldea. De plus, The Pokémon Company dévoile un nouveau type de teraraid dédié aux publics vétérans. Nous vous disons tout ce que nous savons.

Que sont les teraraids en cristal noir dans Pokémon Scarlet et Purple ?

Les Black Crystal Tera Raids sont un type de contenu spécial que vous débloquerez après avoir « terminé certains événements de fin de jeu », bien que tous les utilisateurs puissent y accéder via une invitation en mode multijoueur. Ce type de raid augmentera la difficulté par rapport aux tera-raids de cristal réguliers et les Pokémon n’y seront que pendant une période spécifique de jours.

Le premier se déroulera en deux bandes : du 2 au 4 décembre 2022 et du 16 au 18 décembre 2022. Charizard avec l’Emblème Imbattable sera le Pokémon protagoniste de ces raids, qui « ne peut pas être trouvé normalement par Paldea ». Son teratype lors de sa capture sera Dragon.

Voici comment les événements Pokémon Scarlet et Purple fonctionneront

Bien que Black Crystal Tera-Raids agisse déjà comme un événement, The Pokémon Company note que les événements Tera-Raid auront des nuances qui diffèrent d’eux. Pour autant que nous sachions, les cristaux promotionnels auront l’air « normaux à l’œil nu », mais seront « enveloppés d’une aura mystérieuse ».

L’événement qui lancera le support post-lancement de Pokémon Scarlet et Purple sera « Here’s Eevee! », Qui se tiendra du 25 au 27 novembre 2022. Pendant ces jours, vous trouverez plus souvent Eevee avec différents teratypes.

N’oubliez pas que Pokémon Scarlet et Purple arriveront sur le marché le 18 novembre exclusivement pour Nintendo Switch. En cliquant sur ce lien, nous vous disons comment sa dernière bande-annonce a été.

Source : communiqué de presse (The Pokémon Company)