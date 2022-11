Arya n’a pas aimé la fin que HBO a donnée à Game of Thrones

Notre bien-aimée Arya Stark, ou plutôt l’actrice chargée de lui donner vie, Maisie Williams, s’est récemment exprimée sur un podcast dans lequel elle a avoué ce qu’elle pensait de la fermeture de la série qui lui a donné tant de popularité.

Une baisse de qualité

Williams n’a pas tourné autour du pot en ce qui concerne la fin de Game of Thrones. Peut-être, puisque longtemps s’est écoulé depuis la diffusion du dernier chapitre sur la plateforme HBO Max, l’actrice s’est sentie plus à l’aise et confiante de pouvoir donner son avis. De plus, l’endroit pour le faire n’a été autre que le podcast de son propre frère, James Williams, qui a invité Maisie à une diffusion en direct sur Twitch.

A un moment de la conversation, la personne chargée d’incarner Arya pendant 8 saisons (ou ce qui revient au même, 10 ans de sa vie) avoue qu’après avoir eu le temps de tout voir, notamment le season finale -qui lors du tournage était impossible pour elle-, elle a enfin pu se mettre à la place d’une spectatrice et fan de la saga et qui, compte tenu de cela, estime que la série « est définitivement tombée à la fin » alors qu’elle a commencé très fort. Elle reconnaît également qu’elle a eu le cœur brisé lorsque la finale de la saison 1, Ned, est décédée.

Maisie se placerait donc du côté de ceux qui ont mis la main à la tête avec la fin et qui n’ont jamais compris comment les responsables pouvaient lui donner une telle issue.

Un débat éteint par House of the Dragon

S’il n’y avait pas eu la première de House of the Dragon, nous pourrions encore parler de la fin de Game of Thrones. C’est ce qu’il doit être l’une des sagas littéraires les plus célèbres de tous les temps et avoir une légion de fans en colère derrière elle. Comme vous le savez bien, son scénariste n’a pas encore terminé l’histoire dans les livres, donc à partir de la saison 6, les responsables de la série ont dû comprendre et raconter les choses à leur manière.

On dit que George RR Martin a laissé quelques coups de pinceau ou des points clés écrits sur la façon dont il entend la fin, mais cela n’indique pas nécessairement qu’il a été suivi dans la série HBO. En fait, l’une des grandes questions que beaucoup se posent est de savoir si Martin aurait même pu oser modifier sa fin dans les livres au vu du peu qu’il aimait à l’écran.

Quoi qu’il en soit, les bonnes critiques reçues par House of Dragon ont contribué à distraire un peu le personnel et à aider le débat à s’estomper et à se faire oublier… jusqu’aux aveux d’Arya, bien sûr.

De quel côté êtes-vous ?