Comment fonctionne le premier casque de moto équipé d’un airbag

Le projet de l’ingénieur Roberta Descrovi est un moyen de mieux protéger les motards : les airbags se déclenchent dès que le casque détecte la chute.

La première intuition est venue de Roberta Descrovi, une jeune ingénieure qui a pensé à combiner la protection apportée par la structure d’un casque avec un système d’airbag. Lors de la prochaine édition d’Eicma, prévue le 10 novembre à Milan, Airoh présentera le premier casque équipé d’un airbag. Le projet a été réalisé en collaboration avec Autoliv et pour le moment on ne parle toujours pas d’une date de commercialisation.

L’airbag s’ouvre grâce à un circuit électronique et se déclenche dès que le casque détecte une chute. Selon les tests effectués sur les premiers prototypes, il est capable de mieux absorber l’impact et de réduire les risques de blessures. Dans tout cela, la ligne esthétique d’un casque normal est conservée. Les airbags sont en effet cachés dans des compartiments à l’intérieur du casque et s’ouvrent avec des boucliers qui protègent la structure.

Le projet né dans les salles de classe de l’Université de Sheffield

Roberta Descrovi travaille sur ce projet depuis un certain temps et les premières ébauches du casque airbag sont nées dans les laboratoires de l’Université Sheffield Hallam. Antonio Locatelli, PDG d’Airoh a également pris la parole pour expliquer la genèse du casque : « Les études et recherches de Roberta sont absolument innovantes et la rencontre ultérieure avec Autoliv nous a convaincus de la faisabilité d’un concept ambitieux capable de révolutionner la sécurité en mouvement de millions de personnes » .

Locatelli a également expliqué que le casque a déjà subi plusieurs tests : « Le concept présenté à l’Eicma est basé sur un nombre considérable de tests CAE virtuels dans la première phase, suivis de tests d’impact physique corrélés, qui ont conduit à une optimisation supplémentaire des paramètres critiques tels que la conception, la zone de couverture, la pression et le volume. C’est une nouveauté absolue dans le domaine des casques de moto et nous sommes fiers du résultat obtenu, même s’il est encore en développement ».