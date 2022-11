Microsoft Create, le parfait allié des réseaux sociaux

Lors de son événement annuel Ignite cette année, Microsoft a annoncé un ensemble de nouveaux outils destinés aux créateurs, l’un des plus excitants étant une nouvelle plate-forme Web, Microsoft Create. Et moins d’un mois après son annonce, Microsoft a officiellement lancé un aperçu du site Web, donnant aux utilisateurs un accès aux applications et services créatifs disponibles dans le cadre de leur abonnement Microsoft 365.

Microsoft Create, des templates pour révolutionner les réseaux sociaux

Microsoft décrit Create comme « la rampe de lancement ultime des créateurs » pour réaliser des vidéos créatives, des documents de conception graphique, des présentations et bien plus encore. Le géant basé à Redmond pense que ses modèles et ses applications de création de contenu conçus par des professionnels aideront tout le monde à créer quelque chose « d’inspirant », et vous n’avez besoin d’aucune expérience en conception pour le faire.

Pour commencer, vous pouvez désormais visiter le site Web Microsoft Create et faire preuve de créativité en réalisant des présentations, des publications vidéo sur les réseaux sociaux, des cartes d’anniversaire imprimées, etc. Tous les modèles sont entièrement personnalisables et organisés par plateforme de médias sociaux (Instagram, Facebook, TikTok, etc.). Nous pouvons également l’organiser par thème (anniversaires, budgets ou brochures, par exemple).

Étant donné que le site Web est en version bêta, ne vous attendez pas à ce qu’il soit parfait. Comme Microsoft l’a souligné, il existe actuellement certaines limitations. Le site Web est uniquement disponible en anglais et certains modèles nécessitent une inscription pour les personnaliser. Obtenant ainsi un accès anticipé à Microsoft Designer.

Microsoft n’a pas fourni d’informations sur le moment où le site Web Microsoft Create sortira de l’aperçu. Les premiers tests que nous avons pu faire sont très intéressants. Nous verrons comment Microsoft améliore cette nouvelle plate-forme au fil du temps, mais l’inclusion de Designer et ClipChamp semble spectaculaire. Nous verrons si cette nouvelle tentative de Microsoft a le succès escompté ou si elle a le même succès que Remix 3D.