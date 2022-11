Le fondateur d’Oculus invente un casque de réalité virtuelle qui vous tue si vous mourez dans le jeu

Bienvenue dans le futur. Un avenir que personne n’a demandé, mais un avenir après tout. Palmer Luckey, le fondateur d’Oculus, la société à l’origine des lunettes de réalité virtuelle les plus performantes de l’industrie, les Meta Quest, vient d’annoncer sur son blog qu’il travaillait sur un nouvel appareil… qui tue les utilisateurs si leur personnage meurt dans le jeu. Cela peut sembler une blague, mais non, Luckey est très sérieux avec l’idée : « L’amélioration des graphismes peut rendre les jeux plus réalistes, mais seule la menace de conséquences désastreuses peut rendre un jeu vraiment réel pour toutes les personnes impliquées. » « .

Luckey dit que l’idée vient d’un tas d’histoires de science-fiction et de fantasy avec un thème similaire, Sword Art Online à la barre. Dans la pièce de Reki Kawahara, un groupe de personnes se retrouve pris dans le jeu de réalité virtuelle d’un savant fou. Si ses points tombent à zéro, les lunettes VR, connues sous le nom de NerveGear, bombardent à mort le cerveau du porteur avec des ondes micro-ondes. Et la même chose se produit si quelqu’un dans le monde réel, si quelqu’un de l’extérieur du jeu, essaie de jouer avec le NerveGear et de le prendre à l’un des joueurs. Ils tueraient tous ceux qu’ils essaieraient d’aider.

« L’idée de lier votre vie réelle à votre avatar m’a toujours fasciné. Cela monte instantanément la barre et vous oblige à repenser la façon dont vous allez interagir dans le monde virtuel avec d’autres joueurs. C’est un domaine que les jeux vidéo ont jamais exploré, bien qu’il y ait beaucoup de sports dans le monde réel sur lesquels vous pariez aussi votre vie », explique Luckey sur son blog. « La bonne nouvelle est que nous sommes à mi-chemin de la création d’un vrai NerveGear. La mauvaise nouvelle est que jusqu’à présent, nous n’avons trouvé que comment le faire vous tuer. L’autre partie de l’équation est manquante. Faites-le répondre à ce qui est qui se passe en VR. » « .

Comment fonctionnent les lunettes de réalité virtuelle mortelles ?

L’explication de son fonctionnement donne des frissons et lève tout doute quant à savoir si le fondateur d’Oculus plaisante ou s’il y travaille vraiment. « Le NerveGear de Sword Art Online contenait un émetteur d’ondes micro-ondes qui pouvait être surchargé à des niveaux mortels, quelque chose que les créateurs du NerveGear ont caché à leurs employés et associés pendant la fabrication du NerveGear. Bien que je me considère comme un gars plutôt intelligent, je ne le fais pas ‘ t Je n’ai pas réussi à faire fonctionner quelque chose comme ça, ou pas sans qu’il soit attaché à de gros hulks et équipements. Au final, j’ai opté pour trois modules avec des charges explosives que j’utilisais pour un projet différent. Ils sont attaché à un capteur photosensible qui détecte lorsque l’écran clignote en rouge à une fréquence très spécifique. Les développeurs ont la tâche facile. Ils mettent cette fréquence sur l’écran Game Over, les charges se déclenchent et détruisent le cerveau de l’utilisateur.

Cependant, Luckey n’a pas encore osé les essayer lui-même et explique qu’il est encore en train de terminer quelques détails louches. « Ce n’est pas un système parfait, bien sûr. Je veux introduire un mécanisme anti-effraction qui rend impossible le retrait ou la destruction du casque. Et puis il y a une grande variété de problèmes qui peuvent survenir et entraîner la mort du joueur à la mauvais moment. C’est pourquoi je ne l’ai pas utilisé moi-même. Je suis sûr qu’ils devraient être liés à une intelligence artificielle de haut niveau qui détermine si elle se déclenche au bon moment. En voyant le nombre de bugs et de problèmes avec lesquels tout se présente aujourd’hui, laissez-le et son équipe l’essayer d’abord, puis si c’est ce que nous voulons.