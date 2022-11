Ce casque est conçu pour exploser – si vous mourez dans le jeu, vous mourez aussi dans la vraie vie

Le prototype a été créé par Luckey Palmer, fondateur d’Oculus. Pour le moment, il n’a encore été testé par personne.

Si vous gagnez, vous survivez, si vous perdez, vous mourez. Pour de vrai. C’est ainsi que fonctionne le nouveau casque de réalité virtuelle créé par Palmer Luckey, le prodige de la tech de 30 ans, parrain de Trump et co-fondateur d’Oculus, la société que Facebook a rachetée en 2014 pour 3 milliards de dollars.

Le mécanisme est similaire à celui de la roulette russe. Le jeu se transforme en une lutte pour la survie, avec une très forte probabilité de mourir. Le casque est mis, qui ne peut être retiré qu’à la fin du jeu, et le défi commence par des charges explosives visant directement le cerveau antérieur de l’utilisateur.

Luckey a posté un article sur son blog pour annoncer son « œuvre d’art de bureau », elle a également ajouté une photo du prototype. «Oui, cette chose mettra fin à votre vie. Plus précisément, il est équipé de bombes positionnées de manière à ce que votre tête explose », écrit-il.

Comment fonctionne la visionneuse qui tue ?

« J’ai utilisé trois des modules de charge explosive que j’utilise habituellement pour un projet différent, en les liant à un capteur photo à bande étroite qui peut détecter quand l’écran clignote en rouge à un rythme spécifique, ce qui facilite l’intégration du game-over du développeur. . Lorsqu’un écran de fin de partie approprié s’affiche, les charges se déclenchent, détruisant instantanément le cerveau de l’utilisateur », explique Palmer.

Luckey cherche à faire de l’anime sorti au milieu des années 2000 Sword Art Online une réalité. Les personnages portent en effet le NerveGear, une visionneuse capable de reconstruire la réalité à l’aide d’une interface neuronale directe qui est également capable de tuer l’utilisateur. Et, étant coincés dans la réalité virtuelle, s’ils perdent la vie dans le jeu, ils ne survivent même pas dans le monde réel. Tout comme le prototype Luckey.

Technologie anti-effraction

Le créateur est tellement fasciné par cette interconnexion entre la réalité virtuelle et la réalité réelle qu’il a même ajouté la technologie « anti-falsification », qui rendra impossible le retrait ou la destruction du casque. Une fois fixé à la tête il n’y a que deux scénarios possibles. Le premier est de gagner le jeu et de survivre, le second est de perdre et de vous épater.

« L’idée de lier votre vie réelle à votre avatar virtuel m’a toujours fasciné : vous élevez instantanément les enjeux au plus haut niveau et obligez les gens à repenser fondamentalement la façon dont ils interagissent avec le monde virtuel et les joueurs qui s’y trouvent. Des graphismes améliorés peuvent donner l’impression qu’un jeu est plus réel, mais seule la menace de conséquences graves peut lui donner l’impression d’être un vrai jeu pour vous et pour tous les autres participants », explique Luckey.

Personne ne l’a encore testé, pas même Luckey

Le casque est un prototype, il doit encore être testé et perfectionné. « Il existe une grande variété d’erreurs qui peuvent survenir et tuer l’utilisateur au mauvais moment. Pour cette raison, je n’ai pas encore eu le courage de l’utiliser. Il ne peut être activé que lorsqu’il est régulé par une intelligence artificielle performante capable de déterminer quand tuer quelqu’un et quand ne pas ». Il peut également ne jamais être porté par qui que ce soit et rester simplement « un rappel inspirant des chemins inexplorés dans la conception de jeux », explique Palmer.