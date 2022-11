Le scénariste de The Rings of Power explique pourquoi ils ont brisé le canon : « Nous avons dû faire des anneaux »

Les adaptations d’œuvres littéraires doivent appliquer des changements ou, directement, prendre de nouvelles directions dans leur traduction vers le support audiovisuel ; certains plus que d’autres. C’est le cas de la série Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir, qui a été entourée de polémiques, entre autres, en raison des différences plus qu’évidentes avec l’œuvre originale de JRR Tolkien. Désormais, l’une de ses scénaristes, Gennifer Hutchison, justifie les changements par rapport à la forge des anneaux elfiques à la fin de la première saison, arguant que « l’arc des elfes avait besoin d’une fin ».

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir et Canon

Ainsi, le scénariste responsable de l’intrigue d’un tube comme Better Call Saul et qui a écrit la finale de la saison du Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir avec les showrunners JD Payne et Patrick McKay, a dû clore l’arc des elfes en brisant Le canon officiel de Tolkien, car les anneaux des elfes ont été forgés à l’origine après le forgeage des sept anneaux des nains et des neuf anneaux des hommes et avant l’unique anneau de Sauron. Et c’est que dans la série, les trois anneaux elfiques sont les premiers à être forgés.

«Une grande partie de la saison concerne les elfes et leur voyage, le voyage de Galadriel et la disparition d’Eregion. C’est pourquoi nous avons voulu lier ces anneaux à cette histoire. Il s’agissait de réduire notre concentration sur eux et de faire en sorte que ces anneaux terminent la saison. Parce qu’il fallait faire des bagues. Cela ressemblait à l’apogée de cet arc, plutôt que d’essayer de manipuler la chronologie d’une manière différente », explique Hutchison.

Nous verrons si avec l’arrivée de la saison 2 encore lointaine ces changements se justifient au profit de la narration audiovisuelle et des différents arcs scénaristiques à venir.

Source | inverse