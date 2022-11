La date de sortie de God of War Ragnarok n’est pas une coïncidence

Ragnarok arrive, et ce n’est pas un hasard

God of War Ragnarok va nous donner un cours théorique (et pratique) de mythologie nordique que vous auriez déjà aimé avoir à l’école. Mais au-delà de nous gifler avec Thor, l’un des événements dans lesquels le jeu jouera sera justement ce qui lui donne son nom : l’arrivée de Ragnarok.

Selon la mythologie nordique, les loups Skoll et Hati chassent le Soleil et la Lune pour les faire disparaître, et regardez comme la vie est spéciale, que ce soir même nous allons vivre un de ces événements. Et c’est qu’aujourd’hui, 8 novembre, une éclipse lunaire aura lieu, un événement qui fera paraître la Lune rougeâtre car la Terre se tient entre le Soleil et la Lune, et finit par disparaître pendant quelques minutes de notre vue.

Al ser un eclipse completo, veremos lo que se llama una Luna de Sangre, ya que la dispersión de la luz solar provocará que los rayos la tinten de color rojizo a primera vista, un color que precisamente es el que provoca el giro de la historia dans le jeu.

C’est évidemment exactement ce qui se passe dans les événements de God of War, mais à sa manière, puisque comme nous avons pu le voir dans la bande-annonce de lancement, ce seront les loups qui finiront la Lune, laissant un ciel rougeâtre et commençant à l’attendu Ragnarok.

En France ça nous manque

Malheureusement, les moments où le passage de la Terre entre le Soleil et la Lune coïncidera ne coïncideront pas avec la nuit en France, alors ici nous la manquerons dans toute sa splendeur. La même chose ne se produira pas en Amérique et dans la région du Pacifique, où ils pourront le voir à l’aube (n’importe qui dirait qu’il s’agit d’une action marketing de la division PlayStation aux États-Unis), vivant ainsi en direct ce qui serait le plus représentation similaire de l’arrivée de Ragnarok.

A-t-il été intentionnel ?

Vous ne pourrez pas nier que le jeu n’est pas parfait. La question est, ont-ils choisi la date de l’éclipse pour coïncider avec tout le récit du jeu ? Tout cela vient grâce à un tweet publié par l’utilisateur ManuDoll, qui a découvert la coïncidence de l’éclipse et a décidé de la partager sur Twitter.

Évidemment, le Tweet est devenu viral, au point que Cory Barlog lui-même y a répondu. Votre réponse? Un simple gif de Ryan Reynolds qui permet une totale liberté d’interprétation, mais qui nous incite à penser que tout a en effet été parfaitement étudié. Qu’est-ce que tu penses?

God of War Ragnarok sera mis en vente le 9 novembre pour 79,99 euros, bien que vous puissiez l’acheter sur Amazon pour 69,99 euros grâce à cette offre.

